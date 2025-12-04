裴社長小吃手記21／出乎意料的高雄牛肉美食

我這次到高雄吃到精彩的溫體牛肉鍋，也嘗到古早的川味牛肉麵，高雄牛肉料理的美味度超乎我的想像。

以前到高雄，陳其邁市長曾經請我吃過非常精采的牛肉鍋。我這次去高雄特別去找了這家位在高雄市湖內區的「湖東牛肉館」。不過這家店已經是名店，重新裝修得很文青，和台南傳統的溫體牛肉湯店風格不同，變成很潮的店，而且獲得必比登推介。此外，我還吃了陳其邁版的川味牛肉麵，高雄牛肉料理的美味度超乎我的想像。

我先引述米其林必比登對「湖東牛肉館」的評語，讓大家了解這家店。必比登描述：「這家店的牛肉，每天從台南新鮮送達，再由廚師手切成條狀和片狀，呈現不同口感。招牌的牛肉鍋湯頭以大量蔬菜及牛骨熬製，鮮甜美味，把牛肉涮煮3至5秒，既能保留軟嫩口感，亦可品嘗到牛肉的天然滋味。店家推薦牛腩部位，帶牛筋的牛腩經烹調後，入口即化。謹記提前訂位，並預留肉盤數量。建議預訂油花相對豐富的大盤牛肉。」

「清燉臉頰肉」呈現綿密黏嘴的口感。（300元／份）

好，上面是必比登推介的內容。為了和台南學甲順德牛肉湯比較，我同樣是在上午10點半吃牛肉湯。結果到得比較早，我還特地去湖東牛肉館附近的大湖車站走走。這個小車站，位在高雄和台南交接的路竹地區。車站的樣子和我年輕時候採訪王金平院長老家的路竹火車站長得很像，都是純樸的鄉下小車站。我在大湖車站逛了一下，走出車站直走到大馬路左轉，就會看到油漆刷著歐盟那個漂亮深邃藍色的湖東牛肉館。

位在高雄湖內區的「湖東牛肉館」，距離大湖車站不遠。

重新裝潢之後，外觀塗裝成漂亮的寶藍色。



