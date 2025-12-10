裴社長小吃手記22／高雄越夜越美麗之六合夜市（上）

聚集許多老牌小吃的六合觀光夜市，近兩年因為高雄推動演唱會經濟、人潮湧進而重新活絡起來。圖為林宗興鱔魚意麵的「炒鱔魚」。

吃過高雄小吃，我要去逛六合觀光夜市。六合夜市其實是我認識高雄的起點。高三的時候，我從原本基隆通學，改到建中附近租房子，那時候和一位從高雄來台北讀建中的同學黃國哲住在一起。有一個假期，黃國哲回高雄，邀請我去高雄玩，他家就在六合夜市裡面開藥局，是遠東藥局。

印象中，我穿過長長的藥局，後面有樓梯，走上2樓就是他家。晚上夜幕低垂，天色一暗，人潮湧進六合夜市，好熱鬧的夜市啊。黃國哲帶我去吃夜市，印象中都是我沒吃過的東西，人生第一次吃鱔魚意麵和𩵚魠魚羹就在六合夜市。

因此我這次到了六合夜市看到燈火通明的遠東藥局，特別親切，進去一看，是個年輕人，我主動說，我是黃國哲的同學，以前來過這裡。那個年輕人很客氣的回答我說：「黃國哲是我舅舅啊。」我和六合夜市的人生回憶全都連起來了，真好。

裴社長人生第一次吃鱔魚意麵和𩵚魠魚羹就在六合夜市。

遠東藥局如今仍在六合夜市屹立不搖。

我這回的小吃體驗是先從鬆餅球開始。為什麼呢？因為六合夜市下午5點以後才開，《鏡週刊》美食旅遊組副總編輯林亦君就建議先去一家和六合夜市有點關係的甜點店。大家知道，美食組把我的行程排得滿滿的，不會讓我的胃有任何休息時間。



