裴社長小吃手記23／高雄越夜越美麗之六合夜市（下）

在六合觀光夜市能吃到各種鹹甜口味的小吃，高雄市長陳其邁也有他從小吃到大的口袋名單。圖為夜市中的蔡家烏魚子。

我這次去高雄，陳其邁市長特別抽空帶我吃夜市，時間有限，市長帶我吃了林宗興鱔魚意麵、莊記海產粥和蔡家烏魚子。甜食是裝在另一個胃的，還有紅豆豆花、木瓜牛奶和地骨露。

其實我和陳其邁市長坐下來吃海產粥之前，陳其邁先說了另一家甜食。就是莊記海產粥旁邊林家八寶湯的紅豆冰。因為陳市長小時候住在中華路、六合路的路口，小學一年級還念建國國小，他從小學一年級開始，所以每次到六合路happy ending的時候，一定會吃他們的紅豆冰，

我這次去高雄，陳其邁市長（右）特別抽空帶我吃夜市，把珍藏多年的口袋名單分享給我。

林家八寶湯的紅豆冰是陳市長小時候逛夜市的happy ending。

聊著聊著，用料澎湃的「莊記海產粥」到了。莊記海產粥創立於民國62年（1973年），已有52年歷史。店鋪就在六合夜市路尾六合路與自立二路交叉口，攤位前總是擺放滿滿海鮮食材，北極甜蝦、小卷、布袋蚵、蛤蜊等。



