裴社長小吃手記24／高雄越夜越美麗之澎湖海產店

裴社長到高雄必吃澎湖海產店，當天也是瘋狂地點了12道菜。

從棧二庫、駁二碼頭到亞洲新灣區，從哈瑪星到鹽埕，從高雄巨蛋、高流到世運主場館，高雄作為一個生氣勃勃的海港城市，以及近年新興的夜生活都市，讓高雄人的性格有種迎向世界的豪邁感。來自世界各地看完表演的人們，散場後精神依舊亢奮，如潮水般湧入大街小巷覓食，港都的夜晚，用什麼來迎接饑腸轆轆的遊客呢？海產攤前鋪陳澎湖直送海鮮，分量豪爽、價格公道，讓食客流連忘返，捨不得離開，更捨不得入睡。

世界級女團BLACKPINK相隔兩年半重返高雄世運主場館，於2025年10月18日到19日帶來《BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN KAOHSIUNG》強勢開唱。根據高雄市交通局統計，這兩日場內外人數總計突破12萬，高雄捷運R17世運站全日運量約60萬人次，廣大粉絲更帶來高雄夜市商圈消費人潮，如六合、瑞豐、吉林等夜市皆迎來可觀的粉絲續攤效益，直至深夜排隊人潮仍舊不散，許多攤商業績成長至少3成。

年10月世界級女團BLACKPINK在高雄世運主場館開演唱會，掀起「粉紅浪潮」。（高雄市政府提供）

身為高雄觀光代言人的「高雄熊」也出門跟粉紅色的高流合影。（高雄市政府提供）

大港橋與高雄流行音樂中心全都在那幾天穿上粉紅外衣。（高雄市政府提供）

高雄捷運美麗島站十字路口的車站玻璃頂也打上粉紅燈光。（高雄市政府提供）



