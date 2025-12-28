裴社長小吃手記25／高雄越夜越美麗之前金廟切仔担

在高雄屹立近50年的「前金廟切仔担」，專門提供各種新鮮烹調的黑白切，是庶民小吃的代表。

高雄越夜越美麗系列愈罷不能，今天又要介紹一間廟一家店。一間廟是前金廟，一家店是有46年歷史的前金廟切仔担，小店沒有菜單、沒有標價，價格高低看你點什麼，黑白切各種菜色、滷味應有盡有。

前金萬興宮，俗稱前金祖師廟、前金廟，是位於高雄市前金區的清水祖師廟。廟史始建於清乾隆12年（1747年），前金附近有民眾以石材建築小廟，奉祀三界公（三官大帝）神位，祈求風調雨順、賜福消災。

後來在清嘉慶年間，前金有田寮、社內、林投圍三個聚落，三聚落為了祈禱平安，打算合祀各庄神明來建造大廟。田寮的黃姓士紳祖籍福建泉州府安溪縣，家中奉祀清水祖師、關聖帝君、天上聖母等神靈，社內亦有一位士紳奉祀池府千歲，後經過會議商定，決定以田寮仔的清水祖師為境主神，陪祀天上聖母代表林投圍、池府千歲代表社內，並將原先的三界公小祠合併奉祀。經過多次重修，現在的廟宇規模則為1973年建成。

我那天到了前金廟，先看到廟前面階梯上盤踞的金龍，這是3D繪畫，遠看頗為栩栩如生。雖然已經夜深了，但前金廟燈火輝煌，看起來就是香火鼎盛的廟宇。我逛了前金廟，走過馬路，就到了「前金廟切仔担」，這家位於高雄市前金區成功一路386號的切仔担，就是以前金廟為名。

前金廟前階梯上有3D立體的金龍盤踞，氣勢驚人。



