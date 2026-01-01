裴社長小吃手記26／高雄越夜越美麗之汕頭沙茶火鍋與腿庫飯

「汕頭天天沙茶火鍋」是高雄歷史第二老的汕頭火鍋，在高雄飲食文化中占了重要一頁。

高雄的夜晚美食除了澎湖海產店、切仔担，還有融合汕頭移民歷史的沙茶火鍋和歌后江蕙最愛吃的腿庫飯、酸菜炒大腸，熱氣瀰漫的火鍋與熱炒的鍋鏟碰撞，讓高雄的夜晚充滿了食物的香氣。

高雄的汕頭火鍋歷史，可以追溯到民國30年代，也就是1940年代。當時有許多來自中國汕頭與潮州地區的移民，在戰後陸續遷徙至高雄，同時也把他們家鄉的沙茶火鍋文化帶入台灣，成為高雄在地飲食的一部分。

最早的汕頭火鍋店大多開在高雄鹽埕區與萬龍戲院附近，也就是今日美麗島站周邊一帶，逐漸形成一條獨特的沙茶火鍋街。我們今天要聊的「汕頭天天沙茶火鍋店」，就是其中很具代表性的店家。

它是由潮州人鄭鸞嬌與台南人許天賜夫婦在民國36年（1947年）創立。原來的店是在大舞臺戲院對面巷內，最初以炒沙茶牛肉與牛腩湯起家，後來才逐漸發展為牛肉火鍋專賣。這家老店曾在民國77年（1988年）短暫歇業，之後重新開張，由第二代女兒許惠琴接手經營，她延續父親的手藝，並堅持使用每日現宰的新鮮牛肉。

天天的用餐環境明亮清潔，桌距也十分寬敞。



