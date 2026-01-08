裴社長小吃手記27／高雄巷仔內美食之鹽埕小吃（上）

阿忠號稱是虱目魚終極料理店，最初以「虱目魚粗米粉湯」起家。（45元／小碗、70元／大碗）

散步在高雄鹽埕老城區，確實可以吃到許多巷子內的美食。我在高雄就被交代不要吃旅館的早餐，一早就鑽進市場的巷子裡，吃高雄人道地的早餐。

現在大家到高雄，很喜歡去鹽埕區看港灣旁邊的高雄流行音樂中心、駁二藝術特區。因為製作人不斷地提醒本節目要有玩樂的部分，所以我到高雄，很像觀光客，特別在下午3點去看大港橋旋轉開合秀。

高雄港大港橋長110公尺，橋寬5到11公尺不等，可供550人及自行車同時通行，是台灣第一座水平旋轉橋，也是亞洲最長的跨港旋轉橋。這座橋是以貝殼和海豚作為設計概念，它橫跨於高雄港第三船渠，連結駁二藝術特區和高雄港蓬萊商港區，鄰近高雄輕軌駁二大義站。我去的時候，天朗氣清，不知不覺走了一萬步。又可以吃很多東西了。

長110公尺的大港橋是亞洲最長的跨港旋轉橋。

搭輕軌逛駁二是很多觀光客到高雄必做的事。

駁二藝術特區有許多裝置藝術可欣賞。



