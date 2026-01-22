裴社長小吃手記29／高雄巷仔內覓食之哈瑪星代天宮廟口 必吃3家老店
高雄市的鹽埕、鼓山這一帶，是高雄比較早開發的區域。之前介紹過鹽埕區很多厲害的小吃，結果一位高雄的朋友就非常緊張的問我，高雄好像快要介紹完了，怎麼還沒有聽到哈瑪星？那裡有好多好吃的東西耶。我這個胖胖的、肚子大大的朋友天天和我說，我只好專程南下，補吃一下哈瑪星小吃，結果還真的不錯，好家加有再下去一趟。
先說一下哈瑪星這個名字好了，我以前以為是原住民話的翻譯，像北投就是原住民語，好像是女巫的意思。哈瑪星是高雄鼓山區的一個地名，它是在日治時候為了疏濬高雄港航道，利用淤泥填海造陸而形成的。
名稱由來是因當地有兩條濱海鐵路通往商港、漁港和漁市場，日語稱為「濱線」（はません，Hamasen），當地居民以台語稱為「哈瑪星」，唸著唸著就成了哈瑪星。這裡其實是高雄港的起源地。當地有許多超過60年歷史的厲害小吃，所以這次我就照著這位巷仔內的高雄人推薦的名單，從之前的鹽埕轉到鼓山的哈瑪星，一家一家吃過去。
當然，第一站我還是先找宮廟，哈瑪星的代表宮廟就是哈瑪星代天宮，俗稱哈瑪星代天府、哈瑪星大廟，廟宇建築雄偉莊嚴，內部雕梁畫棟，是由名匠陳玉峰、陳壽彝、潘麗水共同打造。過去的代天宮是臺南北門鄉民在高雄的精神寄託，並分靈五府千歲、蠔寮池王、清水祖師等神明。而代天宮所在的廟口，自然就是當地小吃名店的聚集地。
我第一家要吃的是「哈瑪星呂汕頭麵」。這個廟口有很多小吃，這家位在大門右側的哈瑪星呂汕頭麵已經有60多年的歷史，是很多人從小吃到大的小吃。汕頭麵第一代是由來自汕頭的吳老闆經營，聽當地人說，吳伯伯非常有個性、規矩多，客人都一邊點餐一邊怕被罵，但還是愛來吃。
後來吳老闆年紀大想退休，就詢問對面的旗魚丸大王老闆的二兒子呂榮發與二媳婦願不願接手，兩人於是每日抽空學藝，整整學了兩年才將好味道繼續傳承，接手至今也已30多年了，現在是由二媳婦呂蘇姿菁掌廚。
她説當初在當學徒時，光是炸豬油就練習了好久，滷汁部分使用多達12種中藥材，以高粱酒、米酒浸泡四個月的精華，豬油和這個神秘滷汁就是形成汕頭麵獨特香氣的關鍵。使用的麵條細緻有韌度又有Q勁，分成細麵與粗麵兩種，搭配特製祕傳醬汁、豬油、油蔥和蒜泥，拌好後香氣四溢。
我這位住在哈瑪星的朋友，小時候很怕這個吳老闆，每次他站在攤位前瑟瑟縮縮的點餐都會被老闆斥聲，但他就是愛吃這一家，被駡也來吃。這讓我很好奇，有什麼好吃的東西可以讓小朋友寧願被駡也要吃。結果我點了汕頭乾麵，他有細麵粗麵，我點粗麵，麵一上桌，我就聞到獨特的香氣。
麵看起來乾乾爽爽，上面放了四片薄豬肉片，豬肉下面是豆芽菜，沒有肉臊，純粹是我剛剛說的特製祕傳滷汁，加上豬油而已，連蒜泥和油葱也很節制。我把它拌開，吃一口，哇，好特別的乾麵，濃濃的酒香和中藥滷香卻又不搶味，把麵條的小麥香烘托得很好，麵條有咬勁又清爽不膩口，真好吃，難怪我朋友被駡不走。
而且它的豆芽菜好脆好甜，這樣一碗小份50塊的乾麵真是超值。我了解為什麼我朋友心心念念一定要我來吃這汕頭麵了，它的口感和台南六甲的豆菜麵好像，不同的是六甲豆菜麵是淡醬油提味，汕頭乾麵是中藥秘製滷汁拉出味道，都超級好吃，我喜歡。
這一家的滷味小菜也很多人點，有豆乾、滷蛋、小卷、菊花肉、肝連肉等。因為他的滷味都經過這特殊滷水，所以充滿，該怎麼說呢？充滿汕頭家鄉味，而這個家鄉味已經變成哈瑪星在地味了。粉腸有魚肉（粉紅色）與豬肉（深褐色）兩種，魚肉粉腸是用旗魚與鮪魚（金槍魚）兩種混合製成，我都想來一點就直接點了大拼盤。拼盤的醬料是搭配用甘草等中藥材調製的醬油膏，混入薑泥與一點點香油調製，很夠味。我必須要說，這家的菊花肉，也就是北部說的嘴邊肉，切得很薄很細緻，味道和口感都非常好，一定要吃。
吃完汕頭麵，我走到對面喝湯，就是這廟口最出名的店「哈瑪星黑旗魚丸大王」。哈瑪星代天宮聚集不少鼓山小吃名店，其中創立於1953年的哈瑪星黑旗魚丸大王的「大王」名號當之無愧，我朋友說，假日時排隊人潮還會造成交通阻塞，這家店靠著真材實料、口感彈牙的旗魚丸，在廟口稱霸一甲子，現在是由大兒子呂榮財與小兒子呂榮吉兩人接管經營。
三立電視台以前的老闆林崑海是老饕，他吃牛肉鍋是湖東牛肉鍋，他喝魚丸湯就是這家哈瑪星黑旗魚丸大王，而且常常外帶魚丸冷凍真空包給台北同事。店裡面招牌的綜合魚丸湯，一次可嘗到旗魚丸、蝦丸、肉丸等三種丸子，魚丸選用來自東港的上選黑旗魚魚肚肉和沙西米的部位打成漿製成，肉丸則以旗魚漿加上扁魚和豬肉，蝦丸則加上蝦肉和荸齊。
我叫了一碗「綜合魚丸湯」，黑旗魚丸子口感鮮脆有嚼勁，非常的彈牙；肉丸的扁魚帶出非常鮮明的美味；蝦丸則全是蝦子的甜，簡直是甜蝦，三種丸子口感和味道皆不同，而且它的大骨湯為底的湯頭淡雅，芹菜末剛剛好提鮮，真是完美的一碗湯。
我的在地朋友吃習慣這家魚丸（真好命），到台北第一次吃魚丸湯，吃到有肉的福州丸，還嚇一跳怎麼魚丸裡面會包肉？而且還被魚丸裡面那包湯燙到，哈哈。這個狀況我是不會發生的，因為基隆的旗魚丸也好吃，而且基隆也有包肉的福州魚丸。
另外，哈瑪星黑旗魚丸大王也有自製香噴噴的肉臊做成的「肉燥飯」，和配上大塊滷肉的滷肉飯，刈包也很受歡迎，太晚來就吃不到了。
你以為在代天宮廟口只吃這樣子？不可能的，我的朋友不會這樣放過我的，他照他吃廟口的順序要我吃一輪。所以第三攤，我吃了烤黑輪。
記不記得我之前介紹過三民市場的廖家黑輪，可能是我介紹得太好吃了，引起我這位在地朋友的小心眼。奇怪了，他不是高雄人嗎？介紹高雄美食，獨漏哈瑪星，他有點不滿我還可以接受，介紹烤黑輪一定要我吃哈瑪星代天宮廟口的烤黑輪，說他從小吃到大的黑輪一定不會輸給廖家黑輪。
我說這家店下午4點才出來，那時候我已經去六合夜市了，恐怕吃不到。我朋友是在地人，又是第3代老闆的小學同學，硬是拜託老闆下午2點就來提早營業，就是非要我吃到不可。如此盛情，我怎能不吃呢？這個位在高雄市鼓山區代天宮前廣場的烤黑輪攤子，叫做「D麵線焿烤黑輪」。其實這家也是老店，它創立於1953年，招牌上大大的D字，是取自老闆姓氏「董」字的英文縮寫，在代天后宮前廣場一賣就是60多年。這裡只賣麵線焿和現烤黑輪，現由第3代董育騰與媽媽阿蘭一同經營。
我一坐下來，老闆就送上現烤的黑輪，一串3片黑輪、一盤8串，一放到桌上就香味爆棚，好像整個廣場都是烤黑輪的香味，這個香味非常像烤魚的香氣。我拿起來一串，從側面看，咦，比較薄，比基隆廟口的天婦羅薄，也比三民市場廖家黑輪薄。上面撒了金黃色的粉末，不是胡椒粉、不是薑黃粉，也不是黃豆粉。一問，原來是花生粉，磨到如此細的花生粉！
阿蘭阿嬤說，花生粉讓黑輪吃起來很香。沒錯，真香，而且我咬了一口，好酥脆，又有咬勁，和一般黑輪不同。我問老闆，原來他們的黑輪用的魚漿，粉下得很少，主要是魚肉，魚肉比例高，難怪烤出來那麼香脆，而且聞起來和烤魚一樣，又有甜香。我再問老闆，他說他的烤黑輪壓得比較薄，烤的時候，刷上用醬油和糖製成的古早味醬料，所以有甜香。喜歡吃辣可以再撒上滿滿的辣椒粉。這款烤黑輪揪涮嘴，不知不覺可以吃下3、4串，我鄭重推薦。
他的麵線焿是採用鹿港有名的手工麵線，久煮不爛，加進魚焿和肉焿，料好實在，湯頭以大骨加上柴魚熬煮超過4小時，味道濃郁，撒一點自製蒜頭酥、蔥酥提味。這一鼎麵線焿主要是阿蘭阿嬤在掌理，我看他們母子倆，一個調麵線羹，一個不斷烤黑輪，那個畫面很美。老闆說他本來在台北內湖工作，前幾年才回哈瑪星接下家𥚃的工作。他媽媽在他旁邊工作，顯得好嬌小，而且笑得很開心。
裴社長Profile
《鏡週刊》《鏡文學》董事長，因曾任《壹週刊》總編輯兼社長，自此被眾人稱為「社長」。平日吃遍美食，又常向餐廳名廚請教，在《裴社長廚房手記》出版後成為暢銷美食散文作家，目前正在籌備以小吃為主題的第3本書。
哈瑪星呂汕頭麵
地址：高雄市鼓山區鼓波街27-16號
電話：07-532-3228
營業時間：09：30～18：00
哈瑪星黑旗魚丸大王
地址：高雄市鼓山區鼓波街27-7號
電話：07-521-0948
營業時間：10：30～20：00
D麵線焿‧烤黑輪
位置：高雄市鼓山區代天宮前廣場
電話：0913-906-655
營業時間：15：30～20：30
