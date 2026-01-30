裴社長小吃手記30／高雄巷仔內覓食之哈瑪星小吃 在地朋友力推必吃經典3家店
高雄市鼓山區哈瑪星的延平街與鼓元街口，有一棵跨越不同世代仍佇立的大葉欖仁，從這棵樹輻射出去的四方路口，有3家在地朋友力薦我非吃不可的經典小吃。
哈瑪星這株超過百年的老樹，樹幹上都是一球一球的樹瘤，像尾虯龍盤地而起，在高處開枝散葉如傘蓋。它的葉子四季會變換顏色，天冷的時候會轉紅。（高雄有天冷的時候嗎？）這棵欖仁樹是哈瑪星的精神象徵，它兀立在延平與鼓元街的十字路口，而且就在路面上，讓人無法忽視它。
這個十字路口的四方臨街街屋一致以弧線修飾立面，包浩斯的建築風格，構成哈瑪星獨具特色的街角風景，這其實是哈瑪星的市中心。早年，哈瑪星非常繁華的時候，整個十字路口都是攤販市集，什麼都有的賣，而且市集一直延伸到不遠的代天宮。
這裡的十字路口騎樓曾有販售甘蔗汁的老攤，對面的騎樓下則常能見到扁擔挑竹簍販售的碗粿。我那位在地朋友拉著我在哈瑪星代天宮廟口吃了三攤小吃後，又拉我走過長街到了一個吃碗粿的小店。還是那句話：「社長，這家店你非吃不可。」
這就是如今已傳承四代、經營超過一甲子的「碗粿枝」 ，這家店創立於民國40年，店名「枝」是取自第二代的林朝枝的名字。第三代店主林美雲從小就幫忙家裡賣碗粿，她的父系長輩來自台南麻豆。早期祖父做生意時，為了備料都要在凌晨一點起床，連蒜泥都是用石臼磨出來的。
因為這家店從早上六點半就開始營業，賣完為止。很多哈瑪星在地人喜歡吃碗粿當早餐，所以我的在地朋友，在我吃上一家店的時候，就先來這裡要老闆留三顆碗粿給我。當然設定我只吃一顆，其他拍照用。我進了店，坐下來，老闆送上一碗碗粿，並不大，磁碗上淋滿深琥珀色的醬汁。
老闆問我要用叉子還是傳統的扁平竹籖，形狀像以前牙醫拿的扁平不銹鋼平尺，叫你「啊」一聲的那個樣子。我當然選竹籖。老闆教我先用竹籤在碗粿中劃一個小破口，挑起來，醬汁就會流下去，然後在中心劃大十字，然後切適當的大小入口。我依樣畫葫蘆，叉起一小塊，入口，充滿米香，口感Q軟紥實，那個醬汁超讚，滑潤而甜鹹適中又充滿滷肉香，卻看不到肉燥。
如果台南碗粿是黑碗粿，米漿有摻肉燥，哈瑪星的碗粿則如白玉，黑色醬汁沒有滲透到米漿中，我提到這件事，年輕的老闆說，台南的碗粿比較油比較鹹，他們的比較清爽。碗粿內有肉塊、滷蛋、蔥仔酥等料，那個肉塊好好吃。
基底的米漿是用在來米舊米磨成，要炊蒸半小時，再淋上醬油、中藥材與蒜泥調製的醬汁。如果內用的話，一定要使用店裡自製的竹籖，這可是手工一根根削出來的，可以當叉子用。老闆說許多客人喜歡把竹籖當紀念品，所以店裡的竹籤越來越少了。
第四代的兩位莊氏姐妹，現在也幫忙媽媽林美雲顧攤，莊小姐還很自信的說，他們的碗粿敢用塑膠袋裝給客人就是因為很Q彈、不怕爛。她還現場示範用四顆碗粿疊疊樂，真的紮實到碗粿塔不會倒。
你知道嗎？我的那碗碗粿，三兩下就吃光了，連醬汁都舔乾淨。真的好吃，所以，雖然我很飽，又吃了第二碗。這家的碗粿35元一顆，真好。然後，我去吃了蒸的肉圓。
我的在地朋友看我已經快吃到喉嚨頂了，就悄悄的說，這裡還有一家清蒸肉圓，社長要不要吃啊？明知我是肉圓控，還這樣告訴我，是不是很過分！於是乎，我挺著大肚子，（我終於了解這位在地朋友為什麼肚子那麼大的原因了），走過兩條街，來到萬全肉圓米糕店。
朋友告訴我，萬全肉圓的第一代老闆張萬全，父輩來自浙江溫州，來台後落腳高雄港。後來張萬全在高雄碼頭做起人力車生意，面臨港口景氣下滑與政府收回三輪車的政策，家中又有九口需要養，他和妻子就思考另闢生路。他太太向鹽埕的親戚請教肉圓做法，先在臨海一路對面騎樓擺攤。沒想到第一天就吸引附近工人上門，民國60年代3元一顆的肉圓迅速賣光，讓這一家人決定正式轉做小吃生意，全心投入肉圓攤。
第二代老闆張清文從小看著父母做生意長大，1990年全家搬到哈瑪星落腳開店後，同年底他就離開原任職的達新牌公司，正式回家接棒，和太太林麗君一同經營。這是朋友告訴我的背景。
我到了這家店，坐下來，點了肉圓、米糕和祕製豆乾。肉圓上桌了，一盤有三粒，是傳統的蒸肉圓；醬汁是淡琥珀色的醬油膏加蒜汁。這個肉圓的粉皮超軟，是對牙齒完全沒有扺抗力的粉皮做法，𥚃面的肉餡調味不濃，吃得到肉香。
之後我忍不住跑到旁邊看一位年輕人製作肉圓，只見他用卡冰淇淋的大勺，就是那個叭噗叭噗用的，手一壓後面，前面會掉下來冰淇淋的器具。他戴著手套，一手拿勺子，另一手抓粉漿抹進勺底，再抓一球絞肉泥進勺子，然後平抹粉漿封口。將勺子反扣，冰淇淋勺一壓一個肉圓漂亮入蒸籠，一個一個肉圓扣上，有耐心地排滿淺蒸籠後，上鍋大火蒸五分鐘即是最佳賞味期。我問那個年輕人，他說，如果水還沒滾，要蒸六、七分鐘，一般是五分鐘就好。至於肉餡的調味，就胡椒、肉桂粉和一些特別配方。
其實，肉圓的外層粉皮製作從來沒有固定的 SOP，每一批材料都會影響口感。老闆張清文解釋說，在來米是分批採購的，每批送來的米含水量不同，新米與舊米的差異會影響粉漿表現，加上天氣也會干擾，因此，每批在來米送來，他都得重新試驗，才能確保粉皮的味道與口感不走樣，這也是每日新鮮製作的證明。
我喜歡這家的肉圓，不同於台南蝦味十足的蝦仁肉圓，比較像屏東肉圓。我以前高中時候，在台北福州街租房子，晚上常常走過南昌路到台電變電所外面巷口吃屏東肉圓，我在哈瑪星這裡吃萬全肉圓時，依稀拾回一些那個小攤子蒸肉圓的滋味回憶。
這家店還有賣米糕，使用長糯米製作，淋上肉臊，配上旗魚鬆和醃小黃瓜，米糕比較Q彈，有咀嚼感，走的是傳統台南米糕路線。小菜祕製豆乾也很有人氣，豆乾切得很大塊，吸飽滷汁，老闆戲稱那是「閉嘴豆乾」，那是他太太特製的，夫妻吵架的時候，或者誰話多就請誰吃，吃進口中就暫時無法講話。老闆笑說，通常都是他吃的。這家肉圓三顆一盤45元，簡直佛心。
其實我那天到哈瑪星，是先去吃早餐的，然後才開始一連串小吃的行程。不過這家早餐店太好吃了，所以我一定要列入哈瑪星美食。這家店叫做「愛買漢堡店」，又是一間老闆阿姨被學生團團包圍的美食寶藏店家。藏身在鼓山渡船頭的巷弄內，小小不起眼的早餐店面，有著古早味舊式的大型不鏽鋼冰箱飲料台，就算經過時間推移，飲料品項招牌還是保持得很繽紛，口味上是近幾年越來越少見的古早味早餐。
愛買漢堡店開業於民國73年，我聽老闆娘蘇如真説，過去她爸爸媽媽是賣炸物起家，如今她做早餐店也40幾年了，過去很拼命，早午晚餐通通賣，炒飯炒麵都有。現在年紀大了身體需要復健，決定以後只賣早餐。
這家店的肉品皆不使用工廠量產的現成品，老闆娘特別強調她自己不吃牛羊，所以店裡也不賣牛羊，豬排都是新鮮後腿肉自己去骨切塊、手工壓肉，再使用特製醬汁醃漬，蘇如真拍胸脯表示，她做的可能沒有加工品好吃，但一定新鮮，都是家裡媽媽的味道。總匯三明治用烤得香脆的吐司，夾入手工豬排加上小黃瓜、沙拉醬、火腿蛋、肉鬆，餡料滿滿，一吃就明白為什麼是店裡的人氣商品。
我的在地朋友一早拉我進來，推薦他們家的厚片吐司與蛋餅。店裡的小烤箱看起來身經百戰，老闆娘塗醬汁完全沒在手軟，花生厚片吐司多年來都使用五惠梨山牌花生醬，巧克力是金鷹牌巧克力醬，懷舊古早味。
我看老闆娘拿起一塊厚片吐司（真的很厚），先塗上厚厚的奶油，再抹上花生醬，然後放到烤箱架上烤，她說不能用大火，火力太強，外面酥，裡面不夠軟，要小火慢烤，反覆翻面到金黃酥脆。上桌，剝開四分之一片，我看剖面，奶油漫潤了吐司一半以上，咬下，外酥內軟，裡面真是鬆軟到無法形容，而且香到一個程度，這個邪惡的厚片吐司，邪惡到我又點了一份奶酥口味。
她的蛋餅也好，是傳統的粉漿蛋餅，用麵粉調製，加入蛋液後將兩面煎得恰恰，再撒上老闆娘特別向中藥行訂購的胡椒，不用沾醬就超好吃。愛買不只餐點用心，連飲料都是自己特調，品項還多達10幾種。
店裡的紅茶牛奶是將紅茶倒入玻璃瓶裝的高牧牛奶調配；咖啡牛奶是事前以咖啡兌煮牛奶成一桶；蜜茶是蜂蜜特調；茉香奶綠是用綠茶加入進口鮮奶油；草莓牛奶則是牛奶加入新鮮草莓煮製；連檸檬汁都是自己現場榨汁，非常天然用心。那麼用心的早餐，你可以想像我是多麼滿心歡喜的全吃下肚。
然後然後，我去了代天宮廟口，吃了汕頭麵、魚丸湯和烤黑輪。然後然後，我走了幾步路，吃了超級好吃的碗粿和肉圓米糕。這就是哈瑪星的魔力，到處都是即使挺著大肚腩也非吃不可的美食。因為肚子太撐，我決定責怪在地壞朋友的推薦，三天不和他說話。
裴社長Profile
《鏡週刊》《鏡文學》董事長，因曾任《壹週刊》總編輯兼社長，自此被眾人稱為「社長」。平日吃遍美食，又常向餐廳名廚請教，在《裴社長廚房手記》出版後成為暢銷美食散文作家，目前正在籌備以小吃為主題的第三本書。
哈瑪星碗粿枝
地址：高雄市鼓山區鼓元街59號
電話：0912-786-280
營業時間：06:30～賣完為止，週一公休。
萬全肉圓米糕
地址：高雄市鼓山區臨海一路1號
電話：07-533-0498
營業時間：06:00～16:00，週一公休。
愛買漢堡店
地址：高雄市鼓山區鼓元街68號
電話：07-561-7378
營業時間：06:00～11:00，不定期公休。
更多鏡週刊報導
裴社長小吃手記29／高雄巷仔內覓食之哈瑪星代天宮廟口 必吃3家老店
裴社長小吃手記28／高雄巷仔內美食之鹽埕小吃（下）
裴社長小吃手記27／高雄巷仔內美食之鹽埕小吃（上）
其他人也在看
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 20則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 480則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 88則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 12 小時前 ・ 38則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 390則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 450則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 11則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
租一輩子or咬牙買？ 他負債700萬回頭看：房子不是用來輸贏
隨著房價上漲，網路上每天都有人在討論，「到底要一輩子租房，還是咬牙買房？」房地產部落客賣厝阿明表示，對年輕人來說，這似乎是算投資報酬率的問題；對40歲以後的人而言，這其實是在問：「人生要不要留一條退路？」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 16則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 天前 ・ 45則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 16則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 106則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 139則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 18則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
2026馬年運勢大解析！命理老師揭「3生肖」貴人運爆棚 「1生肖」可脫單
迎接2026丙午馬年，十二生肖正式告別前幾年的太歲壓力，整體運勢走向「穩中求進」。清水孟國際塔羅雲蔚老師分析，新一年不再適合躁進或投機，反而是重新布局事業、人際與感情的關鍵期。其中，有3個生肖貴人運特別突出，而屬豬者更被點名有望告別單身，迎來感情新篇章。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2則留言