裴社長小吃手記31／高雄巷仔內覓食之三民市場 豐富多樣的市場美食
我去高雄吃小吃，第一站先去了三民市場。三民市場位在高雄市三民區中華三路，三民第一市場周遭是許多老字號美食的大本營，從早到晚都是覓食的好去處，你在這裡吃小吃，找得到烤黑輪、燒馬蛋、老麵攤等等，麻糬、剉冰、酸梅湯通通有，絕對可以從市場頭吃到市場尾。
說起高雄菜市場，很容易就想到自由黃昏市場、龍華市場或五甲黃昏市場，但這些都是高雄黃昏市場。如果是高雄早市呢？就不得不提到三民第一市場，這還有受過經濟部中部辦公室認證的優良市集。
三民第一市場屬於三民區，市場外頭有整條的三民街攤販集中區，平日經過人潮都看起來多又熱鬧。不僅外頭攤販多，市場裡攤攤都各有特色，像是蘇家鄉滷味、楊家赤山粿、彩秀素食、峰興肉乾、泉愛玉冰、天津味水餃和銀手工饅頭等，都是名店。
我印象深刻的是高雄的市場很寬敞又乾淨，十足民生富庶的光景。而最特別的景象之一，莫過於高雄人騎著機車穿梭市場內、邊買邊吃的日常風景，這也成為這座城市生活感最濃厚的一景。所以，我是在機車陣中穿梭尋覓美食的。
可能因為我是基隆人，基隆港口盛產漁貨，有豐富的魚漿文化，所以我從小愛吃甜不辣。不管走到哪裡，都會先被甜不辣或天婦羅關東煮吸引。高雄也是港都，怎麼可能沒有好吃的甜不辣？我在高雄的三民市場也不例外，第一件事就是尋找甜不辣。
我一看到「廖家黑輪」前面是炭烤黑輪，後面是高湯燉煮天婦羅，就毫不猶豫的走向這一攤。老闆是個長得一團和氣蠻帥的中年男子。我問老闆：「廖家黑輪在這𥚃開多久了？」老闆回答說：「60幾年了。」我繼續問：「聽說你們是兄弟輪流做，一人做一個月？」老闆說：「是啊。」那你是哥哥還是弟弟？「我是哥哥。」其實我就是明顯的外地人不知情亂打聽，好在老闆很有耐心，願意回答我。
接下來我問：「為什麼高雄人吃黑輪喜歡吃烤的呢？」廖老闆沈吟了半天，才回答說：「大概是習慣吧。」也是，對於一個約定成俗的吃烤黑輪習慣的高雄人，你要問他為什麼喜歡吃烤的，其實有點唐突。接著我點了烤黑輪片、烤黑輪條、烤香腸和烤米腸。然後走到後攤，點了我最愛的天婦羅，我點了菜頭、高麗菜捲、黑輪、香菇、魚板、豆乾包、鱈魚丸、貢丸、香菇丸、苦瓜烘等一堆東西。
我坐在座位上，剛好看廖老闆烤黒輪。只見他專心的看著烤盤上的黒輪，不時的翻滾竹籖，適時地刷上特製烤肉醬汁，先是黑輪片，再是黑輪條，然後烤香腸，再來薄烤糯米腸，直到每一樣東西都焦香四溢，呈現最漂亮的烤得麥香紅黃的色澤，然後上桌。
我忍不住直接先吃一片黑輪片，就是基隆叫甜不辣的厚片，這𥚃叫黑輪片。比基隆廟口的知名甜不辣店要薄一些。咬了一口，咀嚼下來，除了焦香外，魚漿的鮮甜完全展現，而且口感是偏硬的，特別有嚼勁。再吃一口黑輪條，也是偏硬的口感。
原來高雄人是靠近海的居民，打海的艱苦生活養成了吃硬不吃軟的硬朗個性。所以習慣吃烤黑輪，因為只有經過烤的淬煉脫水，才能賦予食物更多耐嚼的口感。吃一口米腸，走的是與台南米腸同樣的風格，糯米的香味非常紥實，吃下去Q彈充滿米香，而且，也有花生，而不是油蔥。烤過之後，讓米腸更為彈牙，我喜歡。
然後到了香腸，表面是誘人的紅色，吃一口，𥚃面是標準的鹹甜肉香，咦？好像我小時候喜歡吃的黑橋牌香腸的味道。我知道這家店一定有自己的祕方，但就是傳統好吃香腸的味道。套一句流行的話：「就是這個味！就是這個味！」
接著我吃關東煮，也就是天婦羅。每一樣都是好滋味，沒辦法，我是甜不辣控，尤其是他的高麗菜捲，必須大書特書。大家知道我出過食譜書，在書中有教大家如何做高麗菜捲，所以我知道高麗菜捲要煮到恰到好處有多難。
每次我進一個關東煮攤子，一定點高麗菜捲當做試金石，很多店的高麗菜捲都煮得過於軟爛，到達菜肉分離的程度。但我在廖家黑輪吃高麗菜捲完全沒有這個問題，他的高麗菜捲，高麗菜層層包覆，重重疊疊多層，每一層咬下去，都仍是爽脆的口感，這個已經很難得了，咬到𥚃面的肉餡，仍有爆漿肉香，非常好吃。
老闆提醒吃關東煮可以配湯。我去攤子上自己拿碗，加蔥，舀湯，回到座位上，喝一口，實在太好喝了，所有煮天婦羅海味魚䊢的精華都留在湯裡面了。一碗飲盡，我又去添了一碗，可以續碗真是德政。
結果我太貪吃，喝太大口還灑到衣服褲子上。製作人提醒我：「社長，這才第一攤耶。衣服弄髒了，怎麼連戲？」我看了一下，回說，這湯頭雖甜美但十分清澈，不會有問題。果然，沒多久乾了就看不出來了。可見這黑輪湯一點都不油。要不是有這意外，我還要再喝一碗。廖家黑輪是我在高雄三民市場吃的第一攤。我認為它的好吃程度也是高雄三民市場第一攤。
最後詳細介紹一下，在三民市場飄香60多的年廖家黑輪，開業於1963年，主打炭烤黑輪、大腸、香腸、關東煮。常常還沒開始營業，門口就常常排滿人，是不少在地人從小吃到大的回憶。
但這個黑輪攤原本不是廖家經營，而是廖家兄弟的父母將原先的攤位頂下來做的，之後做出口碑，現由廖家第二代兩兄弟，哥哥廖昆宏、弟弟廖昆南輪流顧攤，兄弟倆做一個月、休一個月。我想從早到晚站在攤位上烤黑輪，站一個月，真的需要休息一個月。
不過不管是哪位廖老闆出馬，味道都一樣好，品質非常穩定有口碑。他的招牌黑輪超搶手，用的是虱目魚、狗尾魚、旗魚三種魚漿混搭，口感彈牙、有層次。烤黑輪有兩種形狀，一種是黑輪條，另一種是黑輪片，可選原味、黑胡椒、辣味或麻辣。烤好後，刷上老闆特製醬汁，刷醬裡面有加入中藥材與糖，鹹甜香濃很涮嘴。烤物和關東煮的品項都非常多，價格最高也沒超過50元，大家最常點的烤黑輪條15元一個，如果是煮的才13元，其實很物美價廉。
我那天去三民市場是穿過幸福川，先到三鳳宮拜拜，然後穿越三鳳宮後的大馬路，進入三民市場。南部常常是一座宮廟一個市場，坐擁大量地方美食聚集，台南如此，高雄也是如此。
三鳳宮與三民市場就是這樣的結合。高雄三鳳宮舊名「三鳳亭」，主祀中壇元帥哪吒太子（三太子），是南台灣極具代表性的道教聖地。三鳳宮創建於1673年，也就是明鄭永曆27年，原為三塊厝聚落的守護神廟，歷經數次遷建與整修，現在座落於三民區河北二路。如今的廟宇由知名建築師謝自南設計，採中國北方宮殿式建築風格，樓高三層，各層供奉不同神明：一樓為中壇元帥與媽祖殿；二樓為佛祖殿；三樓則奉祀玉皇大帝。這種多層次、複合型的設計，在當時開創全台廟宇建築的先例。
值得一提的是三鳳宮主祀三太子。2011年10月，來自高雄、嘉義等地的203尊三太子神偶齊聚三鳳宮，在電音節奏中同步跳起台客舞，氣勢磅礡。金氏世界紀錄官方親臨現場認證，成功締造「最多三太子跳台客舞」世界紀錄。這場盛會展現了傳統信仰與現代潮流的完美融合，也使三鳳宮躍上國際舞台。
為什麼叫三鳳宮呢？「三鳳」源自舊地名「三塊厝」與「鳳凰來儀」的吉祥寓意，象徵此地如鳳振翅，祥瑞降臨。廟前河道原名「三塊厝港」，後更名為「幸福川」。傳說中，三太子出巡遶境時，需跨越此川前往母廟化龍宮朝拜，這條路線也成為當地特有的信仰儀式軌跡與文化記憶。
我詳細說了三鳳宮，因為製作人常常提醒我，吃喝玩樂，玩樂也要有，建議大家去吃三民市場美食，可以先去三鳳宮拜拜，然後從三鳳宮後面巷子走出來，就會遇到我今天要介紹的第一家店：春霞正港古早味粉圓冰。
春霞古早味粉圓就開在三鳳宮正後方，創立於民國57年，早期是推攤車沿街叫賣。有店面之後依然早上9點就開賣，人潮沒有斷過，是銅板價位的古早味剉冰。春霞多年來堅持純手工，配料有粉粿、愛玉、仙草、粉圓、綠豆、芋頭、地瓜圓。手工粉圓將黑糖水添加進地瓜粉中製作，製作粉圓的傳統工具由老式的竹篩變成了鐵篩，但美味不減，真材實料；粉粿則是透明的，沒有染色。
春霞粉圓冰現在由春霞的女兒們接班，她們不願透露真名，只笑說客人都叫她們阿霞2.0、3.0。其中一位女兒說：「我們這個像是溫體牛一樣，沒有在冷凍的，每天8點要起來備料，地瓜圓前一天就要做好，用新鮮地瓜蒸好後打成泥，再混入地瓜粉，保證新鮮。客人選好配料後剉好滿滿的冰，再淋上二砂糖熬煮的糖水，就是一碗古早味的粉圓冰。」
我不願意太多配料混了味道，只叫了粉粿加愛玉加仙草條加地瓜圓，然後當然要加主角粉圓。結果，冰一上桌，我舀起它的招牌粉圓，是小顆成串的，呈現的是淡杏桃色。舀起來，一串串真的像青蛙下蛋。吃起來Q彈顆顆渾圓順口，不小心一咕嚕就吞下去了。
他的透明粉粿是招牌，真的非常彈牙，和愛玉看起來一模一樣，但粉粿一入口像布丁軟嫩順口，彷彿遇口中熱氣就化掉了。仙草不是切塊而是篩成細條像米苔目。這個古早味，我可以吃三碗，真的非常清涼。春霞的老闆娘們面對排隊人潮都很客氣而且有條不紊，問一樣加一樣。如果是外帶，則直接用奶茶大杯裝，給一根大吸管，我想直接吸應該很過癮。所以，除了內用，我還外帶一大杯，完全不違和，很滿足。
結果走進三民市場，我又遇到八寶冰店：澎湖陳八寶冰紅豆湯。三民市場內有澎湖陳與老周冷熱飲兩間甜湯名店。「澎湖陳」創立於民國71年，已經是超過60年的老攤，由老闆娘葉美月經營，她的先生是澎湖人，攤名就這樣延續下來。她已經65歲還是每天親力親為，每天從早上8點一路備料到深夜，靠著好工夫和用心，撐起整家店。
老闆娘竟然認出我是《鏡週刊》社長，非常熱情的要我吃這吃那。所以在這家店，我一共吃了一碗八寶冰、兩顆燒麻糬、一碗米糕粥和一罐純正手磨杏仁茶。血糖破錶。
這裡的甜品全是手工製作，像是紅豆要熬三、四個小時，花生還得自己脫皮、台灣花生慢煮五小時。就連燒麻糬、圓仔、米糕粥也全都自己做。 我發現澎湖陳真正好吃的祕密，是老闆娘願意不斷改進嘗試，比如她用柴燒煙燻烘焙龍眼乾，融合台灣自產糯米，好像品牌叫台灣松，用這米來製作米糕粥。
她說，一開始用舊米熬煮始終不夠稠，也試著勾芡，但不對味，後來聽朋友建議可以試試新米，經過不斷摸索，才終於做出口感對味的米糕粥，而且米糕粥原本只在冬天賣，後來太多客人敲碗要求，想在夏天喝冰的米糕粥，所以現在連冰的也有了。我覺得很讚啊，因為我從小就喜歡吃台電的米糕冰棒。米糕粥本來就可以吃冰的。我吃她的米糕粥，𥚃面有大量整顆的龍眼桂圓乾，絕對不是點綴而已。
她的招牌燒麻糬，使用舊糯米磨，再以石磨機磨漿、脫水機去水後，再依不同的工法，製成湯圓跟麻糬。燒麻糬有沾芝麻粉與花生粉兩種口味，我各點了一顆，意外的是竟然沒有台北大橋頭雙連圓仔湯的麻糬甜，但糯米綿密細緻的口感則是一致。而且它的麻糬比較大顆，一顆只要30元，印象中是比台北便宜的。
這家的招牌八寶冰配料有芋頭、大豆 、綠豆 、紅豆 、地瓜 、湯圓 、芋圓 、珍珠 、紅麴粉角 、仙草 、愛玉 、鳳梨 、粉粿 、粉條 、純天然杏仁凍，我當然都點了。比較特別的配料是「紅趜粉角」跟手工研磨製作的「杏仁凍」，紅趜粉角是老闆娘兒子的得意之作，起初試做了粉角但成品不好吃，特地跑去台南拜師學藝，才做出了漂亮有特色又口感Ｑ彈的招牌配料。另外，糖水是以二砂糖與黑糖一起炒製，香氣濃郁。
吃完八寶冰，下午三點半，我在阿萬意麵一開店，就準時報到，吃意麵。阿萬意麵是高雄本地無人不知的老字號，創於1963年，是高雄最早的意麵店之一，很多人從小吃到大，就開在萬姓公媽廟旁。
麵攤外觀一看就歷史悠久，是許多老人家超愛的麵店。老闆的大姨丈是鹽水人，他們意麵的手藝就是源自於他，現由第二代掌管。賣的味道很家常，麵條是手工日曬蛋麵，滷蛋滷得顏色深黑、非常入味。我點的是乾意麵，意麵上桌我一看，有加豆芽菜和肉臊，肉臊偏瘦偏乾，我拌了一下，麵有點拌不開，味道就像上面說的一樣：很家常。三民市場還有很多好吃的，可惜我的胃納有限，只能下次再來了。
裴社長
《鏡週刊》《鏡文學》董事長，因曾任《壹週刊》總編輯兼社長，自此被眾人稱為「社長」。平日吃遍美食，又常向餐廳名廚請教，在《裴社長廚房手記》出版後成為暢銷美食散文作家，目前正在籌備以小吃為主題的第三本書。
三民第一市場
地址：高雄市三民區中華三路285號
營業時間 07：30～13：00
三鳳宮
地址：高雄市三民區河北二路134號
電話：07 287 1851
開放時間：06:00～22:00
廖家黑輪
地址：高雄市三民區三民街191號（三民市場內，近自強一路）
電話：07-201-1020
營業時間：10：30～20:30
春霞正港古早味粉圓冰
地址：高雄市三民區三民街78號
電話：07-286-9192
營業時間：09:00～19:00，賣完即止。
澎湖陳八寶冰紅豆湯
地址：高雄市三民區三民街122號
電話：07-221-1780
營業時間：09:00～23:30
阿萬意麵
地址：高雄市三民區三民街184號
電話：07-231-3207
營業時間：15:30～21:00
