裴社長帶路吃高雄（有片）／哈瑪星小吃召喚回憶殺

高雄的哈瑪星代天宮附近有許多開張超過60年的傳統小吃，非常值得專程前往，一探美味虛實。

高雄市的鹽埕、鼓山這一帶，是比較早開發的區域。哈瑪星的代表宮廟就是代天宮，而代天宮所在的廟口，自然就是小吃名店的聚集地。之前我介紹過鹽埕區的厲害小吃，結果一位高雄朋友就非常緊張地問我：「怎麼沒介紹哈瑪星？那裡有好多好吃的東西耶。」我這個肚子大大的朋友天天和我說，我只好專程南下，結果真的不錯，好加在有再去一趟高雄。

哈瑪星代天宮的廟口前，聚集不少鼓山小吃名店，每一家都很精彩。

我第一家要吃的是「哈瑪星呂汕頭麵」，這家牌樓旁的老店由來自汕頭的吳老闆創立。當地人說吳伯伯非常有個性、規矩很多，但客人還是愛來吃，後來他年紀大想退休，就問對面的黑旗魚丸大王老闆的二媳婦呂蘇姿菁願不願接手；現在老店由呂蘇姿菁掌廚，她說當初光是學炸豬油就練習了好久。

這家汕頭麵的祕密武器是加了用高粱酒浸泡12種中藥材4個月的滷汁，拌入麵條依舊清爽有Q勁，再加入豬油、油蔥和蒜泥，香氣獨一無二。

「汕頭乾麵」（粗麵）拌入豬油、油蔥和蒜泥，再淋上浸泡過12種藥材的滷汁，香氣獨一無二。（50元／小碗）



