裴社長帶路挖寶高雄小吃（有片）／美味果然要到巷仔內找 鹽埕必吃5家老店

當天在阿忠米粉湯還吃到少見的「炸小卷蛋」。（60元／份）

散步在高雄鹽埕老城區，確實可以吃到許多巷子內的美食。我在高雄就被交代不要吃旅館的早餐，一早就鑽進市場巷弄間，吃高雄道地的小吃。

這家高雄鹽埕區的「阿忠米粉湯」已是超過60年歷史的老店，目前由第三代趙善忠接手，早上六點半就營業，最初賣的是虱目魚粗米粉，從魚頭、魚內臟到魚脊骨全都能烹煮，號稱虱目魚終極料理店。後來聽了客人建議，把清燙小卷加進粗米粉湯中，也成了招牌之一。

「阿忠米粉湯」沒有招牌，循著騎樓下的人潮去就對了。

我那天在高雄吃早餐，小卷米粉上桌，我先喝一口湯。哇，之鮮甜的，而且濃濃的胡椒味，乍喝還以為是燙煮海鮮造成的鮮甜，再嘗一口，又有肉香，只好去問老闆，他指著米粉湯旁邊的一鍋湯，正大火熬煮大骨、排骨、雞骨與魚肉，原來厲害湯頭是這樣來的。

廣告 廣告

我坐回座位吃小卷，口感之脆，有如脆管，再吃一口粗米粉，很彈牙。老闆說小卷都是新鮮現殺，每天清晨四點備料。因為好吃，我又點了起家的虱目魚粗米粉湯，果然有滋有味，尤其虱目魚的處理非常清爽。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

裴社長小吃手記27／高雄巷仔內美食之鹽埕小吃（上）

裴社長小吃手記（有片）／老台北才懂的魷刃有魚

裴社長小吃手記26／高雄越夜越美麗之汕頭沙茶火鍋與腿庫飯