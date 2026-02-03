裴社長廚房手記／除舊送神，年菜喊聲吉祥如意
聊年菜之前，先提醒大家，今年的農曆臘月24日（國曆2月11日）是拜拜送神的日子。我會在這一天擦拭拜祖先的位置，香爐的香灰也在這天清理，然後添些新的香灰。整理好了，把家裡面張貼的門神、春聯拆下，在燒金紙 的時候，一起燒掉。當然，這天拜拜的糕點糖果都要是甜的，讓灶神這些神明回天庭報告的時候說好話，這是自古以來大家可愛的小心眼，不妨參考。
第一道要做的大菜是最近飯店餐廳很夯的「蟹黃菲力麻婆豆腐」，我最早吃到這道菜是在朧粵餐廳，香港師傅簡捷明做的，他先是做龍蝦和牛麻婆豆腐，後來秋天推出蟹黃蟹肉的版本，都非常搶手。他的麻婆豆腐是溫潤的麻而非四川的嗆辣，不管加龍蝦或蟹黃，重點都在麻婆豆腐的處理方式。
我想要複製，拜託簡師傅指導訣竅，這才發現麻婆豆腐看似容易，要好吃其實工序繁複，一點都不簡單，尤其是豆腐入味的過程非常關鍵，是我以前做麻婆豆腐從未想過的。當然，大師傅大餐廳賣尋常食物，總會加上一些高級食材，因此和牛、龍蝦、蟹黃就登場了，但只要學會麻婆豆腐的基本功，就是放尋常的肉末、蝦仁也可澎湃上桌。
蟹黃菲力麻婆豆腐／做法
從嘉鄉豆腐買4盒嫩豆腐，煮水加淡醬油、蔭底油、蠔油、冰糖調味，水滾後，放入切成骰子狀的嫩豆腐，水再滾，關火浸泡，倒入鍋中靜置，讓豆腐入味，這步驟至為重要。
另起一鍋，少油，炒香花椒粒、乾辣椒、香葉（月桂葉）及3粒八角，加水煮開燜5分鐘，將香辛料瀝出，得香料水備用。
菲力牛中段切成骰子粒狀，起一油鍋，將牛肉炒香，牛肉顏色一變（3分熟）即取出。
用鍋內原油爆炒一大瓢辣豆瓣醬，加水燴開，加少許冰糖，放入香料水。
水滾後勾芡，此時動作不能停，放入剛起鍋的牛肉，煮到8分熟，再放入靜置一旁的豆腐，湯滾試味，撒上蔥花，淋紅油、藤椒油添香添辣添麻後，起鍋盛盤。
另起一鍋，大火爆香蔥白、薑絲，放入沙母的蟹肉蟹黃猛炒，加入雞高湯燴汁入味，起鍋後鋪在麻婆豆腐上，撒上蔥花即可上桌。
接下來我做一道台灣傳統大菜「府城金醬肉」。前幾年有一次農曆年受美食家蔡珠兒邀請，到台南吃黃婉玲主理的「阿舍宴」。席中好菜太多，但這道金醬肉實在特別，不自己試試看不行。雖然我知道距離真正的金醬肉還很遠，但已經夠好吃了，所以還是野人獻曝，把它列入年菜，分享做法給大家。
依黃婉玲說，她每次都要到市場挑豬肚臍附近一小段長方形的肉，這塊肉層次分明，皮下一層肥一層瘦，遞疊七層，人稱七層肉。找到對的肉，做金醬肉不加水，只用米酒和上好的醬油入味，台南產糖，所以用天然甘蔗入菜帶出甜味，調味如此而已。食材簡單，工序簡單，要好吃，得耐心用文火慢燉六小時。還是那句話：「時間帶來美味。」
府城金醬肉／做法
準備好豬肚臍附近的五花七層肉，將甘蔗敲碎切適當長度。
將七層肉放入熱水中汆燙，再用冷水沖洗一下，銅鍋底層先鋪上一層甘蔗，再將豬肉放在甘蔗上，豬肉和鍋壁間，塞進滿滿的甘蔗，再把剩餘甘蔗鋪在豬肉上方，等於豬肉的上下左右全是甘蔗。
接著倒酒半鍋，再加淡醬油半鍋，直接嘗味道，可兌酒或添醬油，要鹹淡剛好，不能過鹹。
把肉整個浸在湯汁中。開火，先開中小火，俟湯初沸，撈起浮渣，轉小火，蓋上鍋蓋，接著就交給時間吧，要整整6小時。
這段時間您可以聽音樂做事情，聞燉肉的香味。6小時一到，掀開鍋蓋，此時要小心翼翼將上方及旁邊的甘蔗先取出，然後更小心謹慎地把肉拿出來，將微顫顫的七層肉放入盤子，漂亮上桌。
我想要設計跟雞肉有關的年菜，不由自主就想到左宗棠雞，這道由名廚彭長貴發想的料理，味重肉嫩，是很有名的下飯菜。1953年，彭長貴接待美國太平洋艦隊總司令雷德福時，靈機一動將去骨雞腿肉油炸，再以特製的辛酸辣甜鹹調味料拌炒而成。彭長貴的兒子、彭園總經理彭鐵誠說：「雞肉要外脆、內嫩，吃到嘴裡能同時感受薑、蒜、醋、辣、鹹，少一味都不行。」
我的左宗棠雞是向億長御坊老闆娘學的，他們不放蒜，只加醬油、一點辣椒醬醃入味，然後拌入太白粉，這是雞肉久煮仍嫩的要件。我醃漬雞肉時會加橄欖油，這樣雞肉過油才不會結塊。做左宗棠雞需要油炸，不是過油即起，而是要炸熟。炸的過程，要不時撈起，不斷以鏟子敲鬆肉塊，這個步驟非常重要，是左宗棠雞好吃的關鍵。做好後雞肉外脆內嫩，辛酸辣甜鹹五味俱足，我保證年菜有它，絕對最先清盤。
左宗棠雞／做法
兩隻土雞腿去骨切小塊，加辣椒醬略醃。雞塊入油鍋炸熟，炸的過程中，要不時撈起，不斷以鏟子敲鬆肉塊。
另起一鍋，入油爆香蔥白及冰糖，加入宮保（乾辣椒）煸香，再加蠔油、烏醋、米酒。
倒入以黒龍牌蔭底油、醬油、辣椒醬、太白粉、橄欖油、薑末、蜂蜜調成的料汁，將炸過的雞塊入鍋快炒，一收汁即起鍋，這就是有名的左宗棠雞。
另一道不褪流行的雞肉料理則是「麻油雞飯」，這是台灣著名的酒家菜。我年輕時採訪新聞，一、兩個月總會去一趟北投吟松閣，長長的山坡，亭台樓閣日式花園，有溫泉，有道地的酒家菜。晚上的飯局，我都是下午四點多先去泡湯，身子熱呼呼地回到榻榻米包廂，或坐或臥看紙門外的錦鯉。入夜燈光亮了起來，那卡西演奏起來，人客喧鬧了起來，麻油雞飯熱騰騰上桌，時間彷彿靜止在麻油香氣冒煙的那一剎那。
吟松閣的麻油雞飯，可是招牌中的招牌。後來因為家族產業紛爭，吟松閣停止營業。老師傅走了，內將散了，建築物仍在，但風華褪去了。一直好期待吟松閣能再起，但多年未聞信息，只能算了。要吃麻油雞飯，自己做。
我要尋找記憶中的吟松閣味道，做的是糯米的油飯版本，但用電鍋也可以。以前問過吟松閣的內將，她悄悄告訴我，蒸好的糯米飯拌入麻油雞塊，像炒油飯般，拌到剛好即可，不要再蒸一次了，否則會有過熟的黏糊感。天氣冷了，來碗熱呼呼的麻油雞飯吧！雞肉嫩、薑酒香，吃完臉頰紅通通的，絕對過年氣氛十足。我的麻油雞飯料是比較多的，可以一次做一大鍋，吃不完，再熱過都好吃。
麻油雞飯／做法
準備土雞腿5隻去骨切塊，老薑切絲，紅蔥頭切末。
將長糯米1斤泡水4到6小時，蒸鍋鋪上濕棉布，將泡好的糯米倒入蒸鍋，大火蒸20分鐘，這樣的火候，米是Q的；如果蒸到30分鐘，糯米較軟。
將蒸好的糯米倒入一個鍋子內。如果是用電鍋做，則是泡好的糯米放內鍋，外鍋兩杯水，這是米Q的版本；若要米較軟，則用3杯水。
另起一鍋，用麻油爆香紅蔥頭及老薑絲，放入雞腿塊快炒，加米酒煮熟，加一點鹽調味，即可拌入糯米中。
拌的訣竅是將雞塊撈起，麻油湯汁徐徐拌入糯米中，不要全倒下去，一面倒一面拌，充分拌勻即可。
拌勻後即可起鍋，把雞肉鋪在上面裝盤，澎湃上桌。
裴社長Profile
《鏡週刊》《鏡文學》董事長，因曾任《壹週刊》總編輯兼社長，自此被眾人稱為「社長」。平日吃遍美食，又常向餐廳名廚請教，在《裴社長廚房手記》出版後成為暢銷美食散文作家，目前正在籌備以小吃為主題的第三本書。
更多鏡週刊報導
裴社長廚房手記／鮑魚與海參實現年菜自由
【裴社長廚房手記195】龍蝦菲力麻婆豆腐 懷想南懷瑾老師的溫潤港味
【裴社長廚房手記196】滷鮑魚涼筍豌豆茗荷鮮拌松露汁春盤 複製鄒記的鮮香涼拌菜
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
啦啦隊女神君白Range Rover Evoque初體驗！北海岸兜風聊愛車 這輛帥車很可以｜Yahoo去哪都Car以
【文／徐宇恩】「因為錢毅約我，我就覺得一定很專業，我人來就好。」中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員君白，一開場就用這句話，為這趟Range Rover Evoque R250 Dynamic SE都會魅影版的北海岸試駕行程揭開序幕，也替 Yahoo新節目《去哪都Car以》定下輕鬆自然的基調。 本集由主持人錢毅駕駛Evoque接上君白，從市區一路往北海岸前進，沒有生硬的規格轟炸，而是在對話與實際駕乘體驗中，讓君白一上車就愛上Range Rover Evoque。
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。