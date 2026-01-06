裴社長漫步台中儒考棚 驚艷爆汁臭豆腐、冷凍芋配烤土司

「花蓮水尾臭豆腐」以「二次酥炸」聞名，外皮酥脆至極，內裡卻如豆腐般綿密。（鏡好聽提供）

「在台中的巷弄走路，不僅是為了消化，更是為了遇見驚喜。」裴社長在最新一集《裴社長吃喝玩樂》中，造訪了目前僅存的清代考棚建物——「臺灣府儒考棚」。這座歷經拆遷與百年滄桑的市定古蹟，雖然僅存局部結構，但景觀設計卻藏有深意。

位於台中的臺灣府儒考棚歷經拆遷，雖然僅存局部結構，但景觀設計卻藏有深意。

裴社長敏銳察覺到，園內種植的植物皆有吉祥寓意，「狀元紅」預祝金榜題名；「大花紫薇」對應著「紫薇郎」的學士美稱；而「黃槐」則是傳統文化中象徵朝政與功名的京城之樹。

吃過一定會回訪：花蓮水尾臭豆腐

裴社長透露，花蓮水尾臭豆腐冷了也好吃，是吃過一定會回訪的在地實力派。

離開儒雅的古蹟，裴社長隨即被美食組記者帶往東區自由路的「花蓮水尾臭豆腐」。這家店以「二次酥炸」聞名，外皮酥脆至極，內裡卻如豆腐般綿密。店家的臭豆腐會在中間挖孔灌入醬汁，搭配特製蒜泥與爽脆泡菜，咬下瞬間「湯汁與臭香兼備」。裴社長更透露，這家臭豆腐冷了也好吃，豆腐綿密嫩滑、爆汁效果依然驚人，大讚是那種「吃過一定會回訪」的在地實力派。

老台中人的下午茶標配吃法：阿斗伯冷凍芋

「阿斗伯冷凍芋」的招牌冷凍芋甜湯，口感綿密、香甜不膩。

夜幕低垂，裴社長造訪擁有 57 年歷史的「阿斗伯冷凍芋」。這家鄰近中華路夜市的老攤，除了招牌的「冰凍芋」，最令裴社長驚訝的是隱藏版餐點——「草莓奶油烤吐司」。

「阿斗伯冷凍芋」的隱藏版餐點草莓奶油烤吐司和冷凍芋甜湯是許多饕客必點的完美組合。

老闆解釋，這道餐點源於過去客人們的飽腹需求，沒想到一賣就是半世紀。裴社長品嚐後發現，抹上乳瑪琳與草莓醬的酥香吐司，和燜煮兩小時、口感鬆綿的冷凍芋形成完美組合。此外，冬季限定的「黑柿番茄」切盤，沾上中南部特有的薑汁油膏，鹹甘交織的風味也讓裴社長欲罷不能。

裴社長表示，台中的美味小吃實在多到幾集都聊不完。未來他將持續造訪台中，探訪這些低調卻閃耀的台中好味道。想知道更多台中隱藏版巷弄美食，請鎖定《裴社長吃喝玩樂》EP72。

🥢明星夫妻大推台中冷凍芋！美食記者帶路香脆爆汁臭豆腐！～EP72上架～

