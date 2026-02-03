裴社長的年味餐桌 3／海參牛筋補元氣 家傳燴參慶團圓

裴社長一口氣公開三道海參年菜的料理食譜，這幾道菜不僅富含膠原蛋白、美味十足，更承載了對家人的關愛與家族記憶。(鏡好聽提供/何宗昇攝)

裴社長近期在《裴社長吃喝玩樂》Podcast中展開「年菜馬拉松」，預計介紹十八道精選年菜。繼先前的滷鮑魚、燻白鯧魚和蔥爆牛肉後，裴社長在最新一集中聚焦「海參」這項年節必備的高級食材，一口氣公開三道海參年菜的料理食譜，包括「海參燴牛筋」、「海參燉豬腳」及傳承自父親的「傳統燴海參」。他表示，這幾道菜不僅富含膠原蛋白、美味十足，更承載了對家人的關愛與家族記憶。

海參燴牛筋：滋補強身的美味佳餚

「海參燴牛筋」是裴社長為孩子研發的獨門料理，他指出孩子曾因為打籃球而傷了膝蓋，為了讓孩子早日恢復健康，他靈機一動將滷牛筋與全家人愛吃的海參結合，再加入富含膳食纖維的黑木耳，成為兼具營養與美味的膠原蛋白料理。

裴社長將滷牛筋與全家人愛吃的海參結合，再加入富含膳食纖維的黑木耳，成為兼具營養與美味的膠原蛋白料理。(何宗昇攝)

在烹飪上，裴社長特別提醒，牛筋不易軟爛，第一階段先煎香老薑片及蔥段，加水煮滾後，放入牛筋，以中火煮一個半小時；第二階段則是調製滷汁，並用大火煮滾，接著放入剛剛煮過的牛筋，牛筋在滷水中翻滾時，轉中小火，繼續煮約一個半小時，最後用冰糖燜至湯汁冷卻。海參則是切厚片，用蔥段爆香後，加入滷牛筋的原汁與黑木耳同燴，即可上桌。

海參燴豬腳：不能停嘴的海陸膠質

「海參燴豬腳」的食譜裴社長是向作家白先勇的廣西親戚學的，食材和做法簡單，卻展現豬腳和海參豐富的膠質。裴社長指出豬腳用熱水燙過後，要再用冷水沖去血水，收緊肉質。接著，將蔥白和老薑片炒香，加入豬腳塊、冰糖、八角和淡醬油，並使用砂鍋慢燉，讓食物口感更溫潤。裴社長強調，因為海參不耐煮，應該在豬腳燉好前的最後二十分鐘才入鍋，才能保留海參最佳的口感。這道結合了海參Q彈與豬腳滑嫩的料理，被裴社長譽為是展現海陸膠原蛋白的美味料理！

「海參燴豬腳」結合了海參的Q彈與豬腳的滑嫩，被裴社長譽為是展現海陸膠原蛋白的美味料理！(何宗昇攝)

燴海參：匯聚鮮美珍饈的家傳料理

最後一道「燴海參」則是裴社長家傳的魯菜經典，不同於蔥燒烏參過於濃稠的口味，裴社長的食譜講求鮮美清淡。食材相當豐富包含海參、鯊魚皮、蹄筋、雞里肌、干貝、鵪鶉蛋、白菜心、綠竹筍、花菇和荸薺等。裴社長強調這道菜餚一定要使用大圓盤盛裝，才能讓客人對豐富的食材一目了然，體會主人的誠意。

裴社長強調「燴海參」一定要使用大圓盤盛裝，才能讓客人對豐富的食材一目了然，體會主人的誠意。(何宗昇攝)

從創新的海參燴牛筋、Q彈滑嫩的海參燴豬腳，到承載父愛的燴海參，裴社長透過這三道海參料理，示範了如何靈活運用食材，為年節餐桌增添亮點。隨著年關將近，他也預告下一集將分享「雞」的料理，繼續為聽眾的年菜菜單提供更多靈感。

