裴社長的年味餐桌4／左宗棠雞五味足 麻油雞飯暖圍爐

裴社長分享兩道膾炙人口的雞肉名菜——「左宗棠雞」與「麻油雞飯」的美味記憶，不藏私地公開獨門烹飪心法，教導聽眾們如何做出暖身補氣的年節佳餚。（鏡好聽提供/鄭祺耀攝）

農曆春節將至，雞肉料理是圍爐餐桌上不可或缺的主角。在《裴社長吃喝玩樂》最新一集的年菜節目中，裴社長分享兩道膾炙人口的雞肉名菜——「左宗棠雞」與「麻油雞飯」的美味記憶，不藏私地公開獨門烹飪心法，教導聽眾們如何做出暖身補氣的年節佳餚。

左宗棠雞：五味具足的經典名菜

「左宗棠雞」是湘菜名廚彭長貴於1953年為了接待美軍將領而製作的經典料理，後來成為許多家庭的家常菜。裴社長此次分享的食譜版本源自南門市場名店「億長御坊」，特色是不加蒜頭。裴社長表示左宗棠雞講究外脆內嫩，「醃漬」與「油炸」是烹飪上的2大關鍵。雞肉在醃漬時需加入橄欖油，確保過油時不結塊；還需要拌入太白粉，讓雞肉保持鮮嫩。油炸時，裴社長建議要將雞肉炸熟，不能過油就撈起，而且過程中需要不斷用鏟子敲鬆雞塊，這才是左宗棠雞好吃的祕訣。

廣告 廣告

裴社長表示左宗棠雞講究外脆內嫩，「醃漬」與「油炸」是烹飪上的兩大關鍵。（鄭祺耀攝）

雞塊撈起瀝油後，另起一鍋爆香蔥段、乾辣椒，並加入冰糖、蠔油、烏醋、米酒等調味料，將炸好的雞塊入鍋快炒收汁。裴社長保證，這道集辛、酸、辣、甜、鹹於一身的料理，絕對會是年夜飯上最先被「清盤」的菜色。

麻油雞飯：復刻北投吟松閣的酒家風華

裴社長年輕採訪新聞時，常在北投吟松閣泡湯後享用招牌「麻油雞飯」，那股隨著那卡西音樂與熱氣一同升起的麻油香，是他心中最經典的北投風華。為了重現昔日的美味記憶，裴社長選用長糯米製作「油飯版麻油雞飯」。

他表示長糯米泡水4到6小時後，大火蒸20分鐘口感最Q彈；若使用電鍋，外鍋則加2杯水。麻油雞的做法，則是先用麻油爆香紅蔥頭及老薑絲，再加入雞腿塊和米酒快炒煮熟，最後將麻油湯汁拌入蒸好的糯米中。裴社長特別提醒，一面倒一面拌，拌勻即可起鍋，切勿回鍋再蒸，以免糯米過爛失去嚼勁。這道麻油雞飯雞肉鮮嫩、薑酒味濃，適合和親朋好友一起享用，加熱後依然美味，是極受歡迎的年菜選擇。

麻油雞飯雞肉鮮嫩、薑酒味濃，適合和親朋好友一起享用，加熱後依然美味，是極受歡迎的年菜選擇。（鄭祺耀、何宗昇攝）

從展現火候功力的左宗棠雞，到溫暖人心的麻油雞飯，裴社長用這2道雞肉料理，為年節餐桌增添了色香味與話題。隨著年菜系列進入下半場，裴社長也預告下一集將分享3道「重量級年菜」，繼續為聽眾的年夜飯出謀劃策。

🧧年菜特輯起家吉利篇！承載歷史風華的雞肉料理～EP81節目上架！

Apple Podcast：https://lihi.cc/ROjqY

Spotify：https://lihi.cc/nRxXC

YouTube：https://lihi.cc/Au0Eb

鏡好聽：https://lihi.cc/qeOhr

更多鏡週刊報導

裴社長的年味餐桌 3／海參牛筋補元氣 家傳燴參慶團圓

裴社長的年味餐桌2／白鯧燻魚年有餘 蔥爆牛肉致父愛

裴社長的年味餐桌1／十全如意開好運 極品鮑汁燴百財