裴社長的高雄鹽埕美味時光旅行：鴨肉珍、圓仔冰、阿婆綜合茶！

裴社長在最新一集《裴社長吃喝玩樂》Podcast中，繼續帶領聽眾探索高雄鹽埕區。（鏡好聽提供／何宗昇攝）

裴社長在最新一集《裴社長吃喝玩樂》Podcast中，繼續帶領聽眾探索高雄鹽埕區，走過曾是高雄最繁華的「銀座通」，大啖那些在歷史洪流中屹立不搖的老字號美食。

裴社長一開始前去位於鹽埕區的排隊名店「鴨肉珍」（高雄市五福四路258號）。裴社長指出五福四路在日治時代被譽為「鹽埕町銀座通」，是高雄的商業心臟。其中在1936年落成的「國際商場」，更是當時最現代化的指標。然而，二戰時的空襲與1980、1990年代的商圈轉移，造成此地繁華落盡。如今走入商場巷弄，抬頭依然可見的建築結構與綿延的朱紅欄杆，似乎無聲地訴說著那段流金歲月。

創立於1960年的「鴨肉珍」是獲得米其林必比登推介的名店，招牌鴨肉飯的特色，在於香濃不膩的肉臊與片片鴨肉相互襯托。（鄭祺耀攝）

創立於1960年的「鴨肉珍」是獲得米其林必比登推介的名店，招牌鴨肉飯的特色，在於香濃不膩的肉臊與片片鴨肉相互襯托。裴社長品嚐後表示，他原本以為鴨肉飯是用純鴨肉鋪在米飯上，再淋上鴨油和滷汁，沒想到是肉臊飯加鴨肉，不過依舊不減鴨肉的美味。

吃過鴨肉飯後，裴社長繼續前往附近的老字號冰品店「李家圓仔冰」（高雄市五福四路234號），這家店創立於1953年，是許多高雄人的童年記憶。店內所有配料皆為手工製作，尤其是Q彈的湯圓和綿密的花生，都是老闆娘一大早開始準備。裴社長吃了店裡的綜合冰後，讚嘆冰裡的4種傳統配料（紅豆、綠豆、芋頭和圓仔）在口中迸發出樸實的的古早味。

裴社長吃了「李家圓仔冰」的綜合冰後，讚嘆冰裡的4種傳統配料（紅豆、綠豆、芋頭和圓仔）在口中迸發出樸實的的古早味。（鄭祺耀攝）

最後，裴社長在同事的推薦下，到土地銀行前的「阿婆彈珠汽水綜合茶」（高雄市大勇路131號）嘗試古早味綜合茶。這家店主打的「綜合茶」，是將彈珠汽水、冬瓜茶、金桔檸檬、梅子混合在一起，酸甜沁涼的滋味令許多饕客印象深刻。裴社長喝下後驚豔地指出，先是金桔檸檬的酸甜，再來有冬瓜茶的深邃甜味，其次是是梅子的尾韻，接著帶有香蕉油香味的氣泡感。裴社長不禁讚嘆，這種奇妙的組合，若不貼上古早味的標籤，絕對會被視為新潮的創意特調。

阿婆彈珠汽水綜合茶主打的「綜合茶」，是將彈珠汽水、冬瓜茶、金桔檸檬、梅子混合在一起，酸甜沁涼的滋味令許多饕客印象深刻。（何宗昇攝）

在節目的尾聲，裴社長預告下次要去喝高雄的牛肉湯，想解鎖更多高雄美食，敬請鎖定《裴社長吃喝玩樂》Podcast，跟著裴社長的腳步，發現高雄的好滋味！

