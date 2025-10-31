裴社長的高雄鹽埕美味時光旅行：鴨肉珍、圓仔冰、阿婆綜合茶！
裴社長在最新一集《裴社長吃喝玩樂》Podcast中，繼續帶領聽眾探索高雄鹽埕區，走過曾是高雄最繁華的「銀座通」，大啖那些在歷史洪流中屹立不搖的老字號美食。
裴社長一開始前去位於鹽埕區的排隊名店「鴨肉珍」（高雄市五福四路258號）。裴社長指出五福四路在日治時代被譽為「鹽埕町銀座通」，是高雄的商業心臟。其中在1936年落成的「國際商場」，更是當時最現代化的指標。然而，二戰時的空襲與1980、1990年代的商圈轉移，造成此地繁華落盡。如今走入商場巷弄，抬頭依然可見的建築結構與綿延的朱紅欄杆，似乎無聲地訴說著那段流金歲月。
創立於1960年的「鴨肉珍」是獲得米其林必比登推介的名店，招牌鴨肉飯的特色，在於香濃不膩的肉臊與片片鴨肉相互襯托。裴社長品嚐後表示，他原本以為鴨肉飯是用純鴨肉鋪在米飯上，再淋上鴨油和滷汁，沒想到是肉臊飯加鴨肉，不過依舊不減鴨肉的美味。
吃過鴨肉飯後，裴社長繼續前往附近的老字號冰品店「李家圓仔冰」（高雄市五福四路234號），這家店創立於1953年，是許多高雄人的童年記憶。店內所有配料皆為手工製作，尤其是Q彈的湯圓和綿密的花生，都是老闆娘一大早開始準備。裴社長吃了店裡的綜合冰後，讚嘆冰裡的4種傳統配料（紅豆、綠豆、芋頭和圓仔）在口中迸發出樸實的的古早味。
最後，裴社長在同事的推薦下，到土地銀行前的「阿婆彈珠汽水綜合茶」（高雄市大勇路131號）嘗試古早味綜合茶。這家店主打的「綜合茶」，是將彈珠汽水、冬瓜茶、金桔檸檬、梅子混合在一起，酸甜沁涼的滋味令許多饕客印象深刻。裴社長喝下後驚豔地指出，先是金桔檸檬的酸甜，再來有冬瓜茶的深邃甜味，其次是是梅子的尾韻，接著帶有香蕉油香味的氣泡感。裴社長不禁讚嘆，這種奇妙的組合，若不貼上古早味的標籤，絕對會被視為新潮的創意特調。
在節目的尾聲，裴社長預告下次要去喝高雄的牛肉湯，想解鎖更多高雄美食，敬請鎖定《裴社長吃喝玩樂》Podcast，跟著裴社長的腳步，發現高雄的好滋味！
✨陪社長尋找鹽埕老城區新滋味！~EP53上架！
Appple Podcast：https://lihi3.me/dqOGK
Spotify：https://lihi3.me/YYrri
YouTube：https://lihi3.me/E8Mff
更多鏡週刊報導
裴社長探訪高雄鹽埕的古早味：阿忠米粉湯、無名肉粽攤
裴社長的高雄三民市場美食地圖 春霞粉圓冰、澎湖陳八寶冰、阿萬意麵
裴社長深入高雄三民市場，大啖硬頸精神的「廖家黑輪」
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
世界大賽》如有第7戰 大谷翔平有可能三刀流
輸掉世界大賽第5戰而陷入2勝3敗絕境的道奇將於週六(11月1日)第6戰全員皆兵；而如果能逼到第7戰，緯來體育台 ・ 2 小時前
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場EBC東森新聞 ・ 2 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 6 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」
視網膜再度領軍，在小公視《成仁高中偵探社》第2季化身偵探社「見學長」帶領14位高中生進行一場鬥智、鬥勇、鬥心機的推理生存戰，破解經典10案。本次參賽高中生包括以《聽海湧》奪下第60屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的朱宥丞、李㼈兒子李奕龍以及《原子少年2》冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘等。中時新聞網 ・ 1 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前