裴社長聯手高雄市長陳其邁 六合夜市美食攻略大公開

在最新一集《裴社長吃喝玩樂》節目中，裴社長特別邀請高雄市長陳其邁親自帶路，品嚐市長從小吃到大的口袋名單。（鏡好聽提供）

高雄的演唱會經濟效益持續發威，Blackpink和Twice等人氣女團，接連在高雄舉辦演唱會，吸引大批民眾來到高雄觀光。六合夜市作為許多民眾必去的景點之一，如果只是走馬看花，恐怕會錯過最道地的港都滋味。在最新一集《裴社長吃喝玩樂》節目中，裴社長邀請高雄市長陳其邁，一起品嚐六合夜市的美味小吃。兩人不僅大啖用料澎湃的「莊記海產粥」、香氣逼人的「蔡家烏魚子」，最後更造訪老字號「鄭老牌木瓜牛奶」，裴社長在現場分享了獨門的「三分甜」喝法，讓市長嚐試後也讚不絕口。

攻略一、裴社長的獨家木瓜牛奶比例

裴社長與陳市長來到開業超過一甲子的「鄭老牌木瓜牛奶」。兩人一到店，立刻感受到民眾滿滿的熱情，老闆娘興奮地感謝陳市長舉辦演唱會帶動夜市人潮，讓生意翻倍，並熱情邀請市長簽名留念，現場氣氛十分熱絡。隨後，裴社長向市長分享了獨家喝法：「只要三分之一甜度。」他認為這個比例最能引出屏東木瓜的天然香氣，避免被糖分掩蓋。陳其邁市長嘗試後也大表贊同，直誇這樣喝起來木瓜風味更佳。

攻略二、澎湃海味的莊記海產粥

「莊記海產粥」的用料實在，攪動湯匙後，布袋鮮蚵、小卷、蛤蠣、鮮蝦一一浮現。

裴社長和市長還造訪位於夜市路尾、創立於1973年的「莊記海產粥」。這家52年老店用料實在，攪動湯匙後，布袋鮮蚵、小卷、蛤蠣、鮮蝦一一浮現。陳其邁市長對鮮蚵的飽滿度讚譽有加，顯見這碗用鰹魚高湯熬煮的鹹粥實力非凡。

攻略三、老饕必買的蔡家烏魚腱

吃完熱粥，兩人前往隔壁的「蔡家烏魚子」。這家創立於1984年的名店，販售的野生烏魚子品質極佳。裴社長大讚：「烏魚子的香氣在口中迸發，直上腦門。」稀有的「烏魚腱」更是老饕必買的佳餚，一尾烏魚僅有一條，經過醃漬、炭烤與捶打，口感如干貝絲般耐嚼，越嚼越香。

「蔡家烏魚子」的野生烏魚子品質極佳，稀有的「烏魚腱」更是老饕必買的佳餚。

節目尾聲，裴社長感性表示，從澎湃的海產粥到濃醇的木瓜牛奶，他在六合夜市不僅嚐到了美食，更看到了高雄夜經濟的活力，尤其是許多年輕人回流夜市，讓他對高雄的餐飲文化充滿信心。

🏮邁擱問！先吃再說～神祕嘉賓帶路逛六合夜市！EP63上架～

