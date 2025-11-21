裴社長、林亦君聯手出擊！ 高雄「吃喝玩樂」盤點三鳳中街南北貨、在地早餐、宵夜切仔担與海產店

裴社長和林亦君坦言，原先對高雄美食抱持「有什麼好吃」的疑慮，最終卻折服於港都的多元與熱情，短短幾天內狂掃27家店。（鏡好聽提供）

《裴社長吃喝玩樂》Podcast中高雄美食系列即將邁入尾聲，裴社長邀請《鏡週刊》美食旅遊組副總編輯林亦君共同回顧這趟高雄美食之旅。兩人坦言，原先對高雄美食抱持「有什麼好吃」的疑慮，最終卻折服於港都的多元與熱情，短短幾天內狂掃27家店。

高雄吃喝玩樂之旅，首先推薦有「南三鳳」之稱的三鳳中街。商店街有屋頂，氛圍類似日本商店街，販售的南北貨卻帶有濃厚的港都特色。林亦君指出：「這裡有很多澎湖的海貨，魚乾特別大、特別肥美。」此外，她還在節目中公開自己買了20年的愛店「瑞暘行」，店家的一口烏魚子採用真空包裝，不用特別處理，就可以吃到溏心，品質極佳又方便。

林亦君在節目中公開自己買了20年的愛店「瑞暘行」，店家的一口烏魚子採用真空包裝，不用特別處理，就可以吃到溏心，品質極佳又方便。（葉琳喬攝）

林亦君推薦裴社長到高雄一定要吃在地早餐。兩人對鹽埕區的「阿忠米粉湯」讚不絕口，林亦君形容其湯頭「海鮮味很濃，用大骨雞骨熱火熬煮，再加上小卷海鮮的味道」，與台南清淡的小卷米粉截然不同。裴社長對店家的「煎虱目魚」和「炸魚背骨」也是念念不忘。

兩人對鹽埕區的「阿忠米粉湯」讚不絕口，湯頭海鮮味很濃，用大骨雞骨熱火熬煮，再加上小卷海鮮的味道，與台南清淡的小卷米粉截然不同。（何宗昇攝）

前金廟前的「切仔担」則是兩人特別滿意的宵夜場。這家無菜單老店從現燙章魚、涼油雞、粉肝到丁香魚，每道菜都展現了老闆對食材的自信。採訪團隊一不小心就點了14道菜，樣樣驚豔。林亦君補充，店內氣氛極佳，每桌客人會互相聊天，是間很棒的餐廳。

針對高雄海產店，兩人不挑名店，特別去吃了「全鵝肉海產」。裴社長大讚「炒米苔目」「招牌筍絲炒蛋」和「油爆鴨舌」鑊氣十足，鵝肉沾醬使用煮鵝肉的高湯加上九層塔與蒜末調製，獨特風味讓人印象深刻。此外，兩人認為高雄移民美食的代表——「汕頭天天沙茶火鍋」也是必訪。

在節目最後，裴社長預告未來還將品嚐哈瑪星肉圓，繼續探索高雄這座「美味無窮」的城市。

裴社長 X 林亦君 高雄美食之旅！ EP59節目上架

