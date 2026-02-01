裸下體潛少女閨房陪睡…又拿槍闖女宿「強逼猥褻」恐怖水泥工變態行徑曝

記者陳弘逸／新北報導

水泥工闖入少女閨房，裸露下體躺臥在熟睡少女身旁，她驚醒後，竟摀住口鼻性騷擾得逞；逃逸後，又拿空氣槍，闖入某公司女員工宿舍，對女員工強制猥褻。（示意圖／PIXABAY）

新北市李姓水泥工去年闖入少女閨房，裸露下體躺臥在熟睡少女身旁，她驚醒後，竟摀住口鼻性騷擾得逞；逃逸後，又拿空氣槍，闖入某公司女員工宿舍，對女員工強制猥褻，李男落網後，否認性騷擾、強制猥褻；但說詞未獲採信，法院依侵入住宅、性騷擾、攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪等罪分別判刑。

判決指出，李男2025年8月20日，闖入年滿13歲少女在新北市淡水區的住處，裸露下體躺臥在熟睡少女身旁，女方驚醒，男方竟問是否吸電子煙，遭拒後，竟摀住口鼻性騷擾得逞。

廣告 廣告

同年10月1日，李男拿一把空氣槍，闖入某公司女員工宿舍，脫去褲子逼迫其中一名女員工替他打手槍，因女方拒絕，竟徒手掐她脖子押上牆，強制猥褻得逞。

受害女員工試圖求救，李男還奪走他手機，她以上廁所為由試圖脫逃，爆發拉扯，又被拿空氣槍毆打頭部，好不容易趁隙逃逸報警求助，直到員警到場，才將人依法逮捕。

偵查期間，李男坦承侵入住宅、傷害、強盜等行為，但否認性騷擾、加重強制猥褻犯行，還辯稱，是為了躲避找碴的人才會闖入住處，會拿槍闖入宿舍，也是為了躲人，但說詞未獲採信。

綜合相關證據，加上被害人、證人證述，佐證李男犯行，法官認為，他是相當社會經歷之人，犯下侵入住宅、傷害、性騷擾、加重強制猥褻等罪，對民眾住居安全、社會治安帶來嚴重影響。

法官考量，李男犯行猶飾詞狡辯、否認犯行，且至今都未達成和解或取得諒解，犯後態度欠佳，再加上有違反毒品危害防制條例案，遭法院裁定觀察、勒戒素行。

法院審理後，將李男依侵入住宅罪，處3個月有期徒刑；成年人故意對少年犯性騷擾防治法第二十五條第一項前段之性騷擾罪，處4個月有期徒刑；攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪，處4年有期徒刑；強制罪，處3個月有期徒刑；傷害罪，處4個月有期徒刑，皆可易科罰金，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝

尪偷腥激戰女鄰居…家醜傳遍鄰里！她欲罷不能登門跟正宮提議：丈夫借我

村長好心「掏錢慰問」竟遭控幫議員賄選！男子喪母誣告求財…下場曝光

死者身分曝！北市大樓惡火一對男女困浴室身亡…她兒子上班逃過一劫

