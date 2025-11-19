「裸半身車頂嗨舞」同框富士山！泰國網紅惹怒日本人：兩國網友砲轟





夢想和富士山同框，是很多人遊玩日本經典名場景的清單之一，尤其日本「LAWSON便利商店河口湖站前店」因為可以拍到這樣的畫面，成為大批觀光客熱門打卡點，也被封為富士山「最美絕景之一」，但近年常傳出日本人不歡迎觀光客的消息，原因令人好奇，近日更有泰國網紅在此處做出「驚人行為」，讓日本網友感到超崩潰，甚至連泰國同胞也不挺自己人！

泰國網紅為何觸怒日本人？

泰國網紅帕佛（Jack Papho）竟然在「LAWSON便利商店河口湖站前店」上演一段超級自嗨的「赤裸上身在車頂舞蹈」，雖然挑逗性感魅惑姿態，吸引大批外國遊客駐足拍攝，但部分日本網友不買帳，直言：「只會製造迷惑行為的外國觀光客，真的不要再來」，「泰國雖然親日，但日本人被迫忍受這樣的行為，真是悲哀」，感嘆又生氣「富士山被搞成這樣，富士山都不富士山了」，甚至有觸怒日本自媒體痛批為「泰國之恥」。

裸半身車頂嗨舞同框富士山！泰國網紅惹怒日本人遭砲轟。圖片來源：X@AsianDawn4

泰國《民族報》 等媒體也報導，影片發布後3小時吸引超過1萬2千則留言。部分泰國網友同樣無法為同胞應援，甚至覺得很丟臉：「這是一種國家的恥辱」，希望不要丟人現眼到國外去，坦言如此舉動在泰國看起來沒什麼，但對於保守的日本來說是很失禮的。

甚至有網友憤而向泰國外交部領事事務司司長提交公開信，呼籲吊銷該名網紅的泰國護照，希望拒發新護照給他，理由是「他的行為讓泰國在海外蒙羞」，還有人敦促日本政府吊銷他的簽證，永久禁止他進入日本。

「外國人迷惑行為」讓日本人很崩潰

近年日本常出現「硬闖平交道」、「在斑馬線上」拍照的遊客，也讓日本人感到很頭痛，外國人製造的噪音問題、垃圾隨地丟等行為造成本地人很大負擔，還有日本人「不愛把大型行李帶上列車」、以及「將大型行李擺放座位行李架上」等文化差異，都是日人眼中無法苟同的「迷惑行為」。

赴日本遊玩避免踩雷

旅居台灣的日本網紅作家「歐吉桑」在2025年透過FB粉專「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」證實，東京、大阪、京都等大城市的當地居民，因為觀光客過多導致生活空間被壓縮更是明顯，對外國遊客的友善程度下降，想赴日本遊玩的朋友需要多注意避免踩雷。

裸半身車頂嗨舞同框富士山！泰國網紅惹怒日本人遭砲轟。圖片來源：X@AsianDawn4

