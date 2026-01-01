裸女陳屍花蓮公墓！前鄉代會主席兒子涉重嫌遭送辦 父親也曾殺人

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

花蓮縣玉里山區昨（12/31）日發生命案，一名28歲林姓女子被發現赤裸陳屍在大禹里山區公墓附近，頸部有勒痕、身上疑似有車胎輾過的痕跡，全身傷痕累累，警方認定留在現場的51歲呂姓男友涉有重嫌，將他逮捕，詢問後，於今（1）日下午依殺人罪嫌將呂男移送花蓮地檢署。據了解，呂男的父親曾任鄉民代表會主委，過去為了爭奪家產殺死弟弟，沒想到獨子不學好，不僅曾因吸毒、販毒入獄，如今又涉犯殺人案，令鄉親直搖頭。

廣告 廣告

警方調查發現呂男車輛的前後保險桿都有撞擊痕跡，並留有血跡，懷疑他涉案，將他當場逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方查出，呂男與林姓女子於去年10月認識並交往，但昨天上午11點多，呂男報案稱林女沒了呼吸心跳，警員到場發現，女子全身赤裸倒臥在地，已明顯死亡，全身多處擦挫傷，頸部疑似有勒痕，身上還有被車胎輾壓的痕跡，呂男卻辯稱女友身上的傷痕是前夫造成，並推稱雙方在車上吵架時，林女生氣跳車才發生意外，否認犯行。

不過警方調查發現，呂男車輛的前後保險桿都有撞擊痕跡，並留有血跡，也在他家中採到血跡，懷疑林女遭到勒頸、虐打並遭車輛輾壓，不採信呂男說詞，當場將他逮捕。

據了解，呂男的父親曾任7屆卓溪鄉代表，也曾任代表會主席，為人海派，不過也曾因家族分產殺死親弟弟，沒想到獨子呂男不學好，不僅多次因吸毒、販毒等案件進出監獄，如今又涉嫌殺害女友，令人感嘆。

一名28歲林姓女子被發現赤裸陳屍在大禹里山區公墓附近，頸部有勒痕、身上疑似有車胎輾過的痕跡，全身傷痕累累。（圖／翻攝畫面）

◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

更多FTNN新聞網報導

花蓮玉里山區命案！28歲女全裸陳屍公墓「頸部勒痕、身上輪胎痕」 男友涉重嫌遭移送

嫌鄰居太吵竟怒轟霰彈槍！嘉義78歲老農殺人案二審定讞 判14年6月徒刑

張文正面照曝光！高中同學起底：餐飲科出身、個性孤僻 沒意外他變成這樣

