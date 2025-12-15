裸男偷情被抓包想爬牆逃跑！30秒驚險畫面曝光

國際中心／楊佩怡報導

中國杭州一名男子疑似偷情被抓包，選擇從窗外逃生，卻意外成為路人們討論的焦點。在杭州某旅館外，竟出現一名全身赤裸、只穿著四角褲的男子，為了不被抓到，竟高懸在旅館牆壁外的招牌上，場面相當驚險。影片曝光後，至今已累積數十萬網友觀看，引發社會輿論。





中國一名男子疑因偷情被抓包，竟決定要爬牆逃跑。（圖／翻攝自微博）

從相關影片中可見，這名全身赤裸，僅穿一件四角內褲的男子，出現在中國連鎖飯店「泊寓公寓」的外牆上，外界猜測他疑似是因偷情被抓包；只見他雙手緊抓著招牌邊緣，雙腳則踩在招牌的平穩處站立。目測他所處的高度大約有四層樓高。旅館窗戶內有不少人盯著看，就連樓下也引來了不少路人圍觀，深怕他因體力不支而突然掉落。

中國男只穿內褲爬牆躲抓姦，卻意外變成眾人關注焦點。（圖／翻攝自微博）

這段短短 30 秒的影片，在社群平台上瘋傳，也引發大批網友熱議，不少人笑喊：「還好穿了條短褲，不然活著也尷尬」、「泊寓沒想到自己會一夜爆火」、「偷情一定要去郊區飯店，不要住市區飯店，容易捉姦」、「偷情成本越來越高了，建議先練攀岩」、「大晚上高空作業有點危險啊」、「但凡手滑一下，熱搜就不是抓姦，是事故通報了」。截至目前為止，該名男子是否已安全從招牌上下來，由於中國網路上沒有任何後續消息，因此該男子為何要赤裸爬牆，以及是否安全落地，外界仍不得而知。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：裸男偷情被抓包竟想爬牆逃跑！「只穿四角褲站招牌」30秒驚險畫面曝光

