「裸色浴室照」范姜彥豐突上傳！認「這1證」拿到手

網紅范姜彥豐日前親自公開婚變，並爆料妻子、前啦啦隊成員粿粿，婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊），消息震撼娛樂圈。范姜當時更透露，自己手中掌握明確的出軌證據及關鍵照片。在歷經婚變風波後，他今（20日）晚間無預警更新IG動態，一連多PO公開私下真實狀態，並鬆口最新近況。范姜不僅主動吐露婚變後的心情，最後更透露自己「這1證」已經拿到手了。





范姜彥豐（最左）與妻子粿粿（中）3年婚生變，女方被控婚內偷吃邱勝翊（最右）。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang、翻攝自IG@meigo.c、翻攝王子臉書）

范姜彥豐20日在IG公開一連串最新生活照，其中一張畫面可見他潛在水下，抓著垂直的繩索往上攀，緊實的核心線條透過薄透潛水衣若影若現，水底光影的折射讓整體畫面充滿動感。隨後他還釋出一張人在浴室內、拿著手機的對鏡自拍照。只見他上身布料淨空，清晰的腹肌線條與精壯胸肌全炸出，整個人氣色看上去不錯，相較於風波後首度現身出席天后闆妹「雙11直播」時的狀態，有些判若兩人。據悉，范姜彥豐當時直播中坦承，確實覺得壓力沉重，體重也從76公斤暴降至65公斤，「這陣子壓力比較大，有比較瘦」。

范姜彥豐日前現身出席天后闆妹（右）雙11直播。（圖／翻攝自闆妹臉書）





范姜彥豐20日晚間更新一系列潛水照。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）

此外，范姜彥豐也透過最新貼文吐露婚變後的真實心情，以及自己對未來的展望。他期許自己對於未知「能不忘熱忱和初心」，也希望自己保持自律和善良，拾起碎片後坦然面對現實「努力修補，然後把肉長回來」。貼文最後他也開心宣布，「潛水A1證照get」。

范姜彥豐公開浴室私照，大片裸色全放送。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）





