裸體相擁法院見／獨家！粿粿喊男方「軟爛」惹議 前經紀公司打臉揭：范姜彥豐從不缺工作機會
粿粿日前拍影片宣稱都自己在養家，讓范姜彥豐被稱做「軟爛男」。這說法男方的前經紀公司凱渥內部知情人士都看不下去，跳出來抱不平。透露都是粿粿堅持要男生跟她一起經營演藝事業，不繼續續約，錯失了精品資源，如今離婚了就講成都是男方的問題，「實在是很沒水準。」
粿粿講出她這邊的敘事，網上立刻有「軟飯男」「媽寶男」的標籤貼在范姜彥豐身上，但范姜彥豐的前公司內部人士向本刊表示，在婚前其實范姜彥豐是凱渥的首席男模，一線精品工作一直非常穩定。
范姜彥豐在2011年以凱渥夢幻之星男模組亞軍出道，接著一路順利發展，並陸續嘗試戲劇演出，「他在我們凱渥是很多秀的男模耶！我們常常一場秀10個女模，只需要2個男模的時候，永遠都會有范姜，永遠喔！」
也就是因為范姜的產值高，在跟粿粿婚後提出不續約的要求，當時公司拚命慰留，但都難擋范姜彥豐的決定，因他想為了粿粿付出所有。
「就是粿粿畫大餅，說夫妻倆以後會有很多一起的工作，所以他們自己弄。」粿粿向范姜描述了一副美好願景，希望夫妻倆自立門戶，但失去經紀公司的時尚資源，讓范姜只能接些母嬰業配。
如今再以女方工作多、男方工作少稱做婚姻破裂的原因，內部人士不只氣憤，也感到唏噓。
