裸體相擁法院見／遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男 范姜彥豐握裸體相擁證據
男星范姜彥豐指控前中信兄弟啦啦隊女神妻子粿粿外遇，對象是共同好友王子（邱勝翊），不倫戀瞬間在輿論炸開。本刊獨家掌握，范姜彥豐除了抓包粿粿跟自己分居之後，竟然住進了王子家，而且偷情的兩人不僅文字訊息、照片、影片的身心靈全方位不倫，還有裸體相擁證據；於是范姜彥豐不堪受辱，透過友人傳達獨家心聲，他痛批粿粿根本不愛小孩，整天都在玩不回家，根本沒盡到育兒的責任，現在又將孩子當籌碼。
范姜彥豐的驚天大爆料，掀起輿論一面倒的同情，尤其主角粿粿、王子都已經坦承犯錯，面對支離破碎的家庭，以及女方跌到谷底的事業，家醜外揚，沒有人是勝利者。最新消息，粿粿指責這段婚姻經濟重擔都是女方在扛，試圖將男方抹成吃軟飯的媽寶男，好像一切成了她合理偷吃的證據。
本刊細數從頭，粿粿作為人妻、人母的形象，嚴重被打擊。粿粿為了翻盤，掀出婚姻內的男方事跡作為補救。結果只是指控和范姜彥豐分擔經濟的不平衡，多項罪狀有：范姜要求1200萬元不然就爆料、粿粿收入較高，家用都是女方支出、且連生產費都由自己支付。這些罪狀都有立場不同的原因，但最讓范姜忍無可忍的是竟然扯到孩子身上。
裸體相擁法院見1／粿粿淚控「孩哭他戴耳機」專家狠打臉 她過去曾認小孩都范姜在帶
裸體相擁法院見2／在外同居避不見面三個多月 粿粿、王子囂張挑釁吃定范姜一點
裸體相擁法院見3／范姜彥豐原為家人保持低調 粿粿外遇聲明反效果讓他開撕
