裸體相擁法院見1／粿粿淚控「孩哭他戴耳機」專家狠打臉 她過去曾認小孩都范姜在帶

婚後粿粿致力於打造幸福家庭形象，接了不少相關合作，卻也親手毀滅這一切。（翻攝自粿粿IG）

粿粿控范姜彥豐在孩子哭鬧時，起身只去戴了抗噪耳機就繼續工作看電視，完全沒有理小孩。

粿粿稱此景讓她當場心寒，意指老公不關心孩子。友人回擊，粿粿長期不在家裡，整天跑出去玩，根本沒在顧孩子。范姜彥豐為了育兒推辭很多工作，就為了在家帶小孩，一個男主內、女主外的家務分工，如今變成粿粿意圖塑造出來的軟飯男，直言：「粿粿根本不愛孩子，卻拿孩子當籌碼！」

而且這些事情，范姜彥豐早就在節目上解釋過，他表示戴耳機只是為了降低音量，還是有在注意孩子情況。另外，女方出國時，孩子都是他全心照顧、幫小孩洗澡，甚至連他們一則介紹洗衣機的業配影片中，范姜透露自己已經學會了洗衣機的功能，也可證明家務都是男方在處理。

廣告 廣告

今年３月粿粿（左二）與范姜彥豐（右二）帶著女兒，為王子（左一）與毛弟（右一）的簽唱會站台。（翻攝自粿粿IG）

戴耳機事件，專家也做出了解釋「當小孩只是需要用哭來消耗精力時，大人暫時戴上降噪耳機來穩定情緒，這本來就是被推廣的育兒法了。」「粿粿之所以不知道這件事，只表示粿粿根本沒在顧小孩，而且粿粿自己也在過去的節目中屢屢承認小孩是范姜在帶。」「如果范姜真的不愛小孩，那不可能三年來只有這一次耳機讓人提得出嘴。」

更多鏡週刊報導

裸體相擁法院見2／在外同居避不見面三個多月 粿粿、王子囂張挑釁吃定范姜一點

裸體相擁法院見3／范姜彥豐原為家人保持低調 粿粿外遇聲明反效果讓他開撕

裸體相擁法院見4／粿粿婚變引爆點曝光 專家揭她聲明倒因為果！遭疑買網軍