裸體相擁法院見1／粿粿淚控「孩哭他戴耳機」專家狠打臉 她過去曾認小孩都范姜在帶
粿粿控范姜彥豐在孩子哭鬧時，起身只去戴了抗噪耳機就繼續工作看電視，完全沒有理小孩。
粿粿稱此景讓她當場心寒，意指老公不關心孩子。友人回擊，粿粿長期不在家裡，整天跑出去玩，根本沒在顧孩子。范姜彥豐為了育兒推辭很多工作，就為了在家帶小孩，一個男主內、女主外的家務分工，如今變成粿粿意圖塑造出來的軟飯男，直言：「粿粿根本不愛孩子，卻拿孩子當籌碼！」
而且這些事情，范姜彥豐早就在節目上解釋過，他表示戴耳機只是為了降低音量，還是有在注意孩子情況。另外，女方出國時，孩子都是他全心照顧、幫小孩洗澡，甚至連他們一則介紹洗衣機的業配影片中，范姜透露自己已經學會了洗衣機的功能，也可證明家務都是男方在處理。
戴耳機事件，專家也做出了解釋「當小孩只是需要用哭來消耗精力時，大人暫時戴上降噪耳機來穩定情緒，這本來就是被推廣的育兒法了。」「粿粿之所以不知道這件事，只表示粿粿根本沒在顧小孩，而且粿粿自己也在過去的節目中屢屢承認小孩是范姜在帶。」「如果范姜真的不愛小孩，那不可能三年來只有這一次耳機讓人提得出嘴。」
