裸體相擁法院見2／在外同居避不見面三個多月 粿粿、王子囂張挑釁吃定范姜一點
范姜和粿粿在事業、家務上的分配，范姜彥豐也有話要說，粿粿認為范姜彥豐提出離婚和爆料，只是為了要錢，女方的確工作較多，但范姜彥豐來自牙醫世家，家底很豐厚，從頭到尾都不是為了要錢，只是為了贖回一點他曾付出的真心。
因為粿粿和王子的行徑已經囂張到了極點。友人透露，三月中旬粿粿和王子從美國回來後態度丕變，於是范姜彥豐找上了徵信社幫忙，獲得了一刀斃命的外遇證據，其中包括文字訊息、照片、影片，還看到兩人裸體擁抱的親密照等，都是鐵錚錚的事實。於法於理都站得住腳，已經可以直接提出離婚訴訟，但范姜彥豐不想剝奪粿粿作為一個母親的權利，於是選擇用協商的方式，讓婚姻可以和平落幕。
想不到外遇被抓包的粿粿毫無道歉、反省之意，還刻意挑釁，在這個過程中，持續公開地和王子放閃，甚至搬入王子的豪宅中，避不見面三個多月，不聯絡、不溝通也不回家。且粿粿、王子這對不倫情侶，吃定范姜彥豐的事業並未如同他們一樣有知名度，也沒有媒體資源，一定不敢爆料，才能如此堂而皇之、根本不藏了。
裸體相擁法院見3／范姜彥豐原為家人保持低調 粿粿外遇聲明反效果讓他開撕
裸體相擁法院見4／粿粿婚變引爆點曝光 專家揭她聲明倒因為果！遭疑買網軍
裸體相擁法院見5／王子昔日緋聞全女神「只認她」 犯致命2錯恐遭經紀公司放生
名律師發聲澄清「不是粿粿網軍」 點名3主角：都不是太好的人
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌男星王子，對此，王子在第一時間道歉認錯，粿粿不僅發聲反擊，還有一票自稱家人的網友發文力挺，遭網友質疑在「洗白」帶風向，眼見事件越演越烈，律師王至德直接點名三位當事者：「都不是什麼太好的人」，引發討論熱潮。中時新聞網 ・ 20 小時前
台南57年「四神湯」改賣雞肉碗粿 消費者嘆：被迫賣「盧媽媽創意菜」
非洲豬瘟禁令延長到11月6日中午，台南許多小吃因常用活體豬，部分店家在這次台中防疫破口深受其害，其中經營57年的「鎮傳四神湯」掛上紅布條改賣雞肉碗粿，消費者嘆，台南小吃被迫改賣「盧媽媽創意菜」。依台南的飲食史，台南武廟過去曾有小吃攤聚集，台南著名、約1980年創業的清珍鴨肉羹，還有約1977年創業的自由時報 ・ 1 小時前
影/26年花2200萬租下兇案公寓 日男揪殺妻兇「高中女同學」
日本名古屋市警方最近宣布，1樁26年前的懸案已逮捕69歲女嫌疑人安福久美子，死者丈夫高羽悟甚至不惜支付20多年房租共逾2200萬日圓（約440萬元新台幣），就為了保存現場證據，但對昔日同窗殺害自己妻子的真相，仍感到意外。中天新聞網 ・ 37 分鐘前
《國際產業》前5大持股出列！巴菲特就愛蘋果 超多現金釋出1訊號
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】「股神」巴菲特旗下多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在第三季財報中披露前五大持股，以及創下歷史新高的現金水位。 根據波克夏公布的第三季財報，其持有部位排名前五大的投資分別為美國運通、蘋果公司、美國銀行、可口可樂和雪佛龍。波克夏坦言，多年以來，該公司的投資始終集中在少數幾家公司。不過，截至今年9月底，這五大持股的公允價值佔波克夏股權投資總公允價值的66%，而在去年12月底，該比重為71%。 截至第三季底，波克夏的投資組合規模達到2832億美元，為連續12個季度賣出多於買進。即便自今年5月巴菲特宣布將卸任以來，波克夏股價已經下跌12%，但該公司第三季仍未買進任何自家股票，為連續第五個季度未實施庫藏股計畫。 CFRA Research分析師Cathy Seifert表示，這給股東釋出一個非常強大的訊息，如果他們都不買回自家股票，那你為什麼要買？ 此外，波克夏的現金水位暴增至3817億美元，改寫今年第一季創下的3477億美元最高記錄。種種跡象令市場以「史上最保守」來形容波克夏最近的操作。Edward Jones分析師Jim Shana時報資訊 ・ 14 小時前
護理系女神大馬飯店猝逝 黃明志"被捕+藥丸"照曝光!
生活中心／綜合報導31歲的網紅謝侑芯，在馬來西亞一間飯店猝逝，而歌手黃明志也被證實在現場。大馬警方甚至在黃明志身上搜出九顆藥丸，檢驗確定是搖頭丸，現在當地媒體曝光黃明志的被捕以及藥丸照片。不過黃明志從出庭到社群平台，都否認自己持有毒品。民視 ・ 1 小時前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雲林文化藝術獎第21屆登場 在地藝文界人士齊聚一堂
民視新聞／綜合報導雲林縣政府主辦的文化盛宴，「雲林文化藝術獎」活動邁入第21屆，昨天（2）隆重登場，雲林縣藝文界人士齊聚一堂，場面十分熱鬧。歷經專家學者評選，今年共選出99位得獎者，被譽為雲林藝文界最高榮譽的「貢獻獎」，共有7位獲獎，分別是新興閣掌中劇團長鍾任樑、霹靂布袋戲顧問黃逢時、北港樂團團長陳哲正、文學創作者曾美滿、白鶴獅陣保存者黃厚銘，以及傳統木作工藝匠師劉鴻林等。7位雲林藝壇翹楚長年耕耘藝文領域，從傳統戲曲、民俗技藝到現代文學與音樂創作，展現雲林深厚的文化底蘊與傳承。原文出處：雲林文化藝術獎第21屆登場 「貢獻獎」7得主大有來頭 更多民視新聞報導中市府證實了！斃死豬三聯單「遭塗改」 甲乙丙聯數量竟都不同感受濃濃1970年代風情！ 基隆「老爺車嘉年華」登場台中廚餘全進焚化廠! 議員要求中市府監測空品民視影音 ・ 36 分鐘前
性別趴面癱滑手機！護理師再爆王子陪懷孕粿粿看診 一舉動陽光形象破滅
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。有眼尖的網友發現，早在2022年粿粿與范姜彥豐舉辦寶寶性別派對時，影片中王子的反應就顯得極為突兀，當時現場氣氛歡騰，眾多親友齊聲歡呼迎接寶寶的性別公布，唯獨王子被拍到躲在最後一排，全程面無表情地低頭滑手機，與身邊友人的激動反應形成鮮明對比，更為這段婚外情傳聞添上了一層「早就埋下伏筆」的猜測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿淚訴「扛8成家用、家務事」！網挖舊片打臉：家事都范姜彥豐做
范姜彥豐指控老婆粿粿「婚內出軌」王子邱勝翊，事隔多日，粿粿昨（1）日發布聲明影片，親口承認出軌，同時也揭露婚姻早已出現裂痕，其中粿粿不斷提到，在家務及照顧家人上，幾乎都是自己一肩扛起，想塑造范姜彥豐是「軟飯男」的形象。就有網友翻出兩人去年介紹家電的影片打臉，表示粿粿親口承認「家電大多是范姜在使用、家務事大多由范姜處理」，與聲明內容完全不符。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
追謝侑芯之死！爆黃明志有15年女友 謝薇安痛批：渣中之王非你莫屬
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。謝侑芯的閨密、「最強奶媽」謝薇安曾和黃明志聯繫卻未獲回應，痛斥「裝死完全不回應，根本心裡有鬼」，深夜再發IG限動，爆料黃明志有15年女友，根本就是「渣中之王」。三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 19 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
范姜彥豐「暴瘦一圈」婚變心聲說了！天后闆妹霸氣出手「送大禮」
娛樂中心／李汶臻報導網紅范姜彥豐上月29日親自公開婚變，指控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）互動超越朋友界線，消息震撼娛樂圈。其後他一度暫別鏡頭、保持低調。直到今（3）日晚間，他才首度在公開場合露面，出席「天后闆妹」雙11直播活動，提前到場向好友致意並全程配合拍攝。這也是他風波後首次正式亮相，吸引外界目光關注他的精神狀態與動向，范姜也吐露婚變後的心情。民視 ・ 10 小時前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
粿粿新片「槓上范姜」9點懶人包曝！網1關鍵不挺：死路一條
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），引發一波互撕大戲。對此，粿粿坦承與王子確實有逾矩行為、但並非離婚主因，更反控范姜向她索討破千萬的離婚費，也細數起2人婚姻上的衝突與帳目，該片一出又掀起兩極論戰。有網友特別整理出懶人包，搖頭表示「女方未離婚就出軌，死路一條」，而且背叛家庭還要爭取家人，「天大笑話」。民視 ・ 1 天前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 20 小時前
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿婚內出軌風暴 前男友暖聲祝福：希望社會給他們空間好好處理
啦啦隊女神粿粿婚內出軌風暴延燒，在粿粿發布影片之後，有網友說，所有婚姻中的不愉快，都不該成為出軌的藉口。粿粿與范姜彥豐的婚姻破裂，牽扯偶像藝人王子邱勝翊，事情恐怕還沒那麼快落幕。粿粿前男友K先生，接受三立新聞網訪問表示，本刊專訪，回想她昔日單純、陽光的模樣，語氣訝異、心疼，希望社會給他們空間好好處理。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前