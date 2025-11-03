裸體相擁法院見3／范姜彥豐原為家人保持低調 粿粿外遇聲明反效果讓他開撕
這一切至此，范姜彥豐忍無可忍，不僅照顧家庭的心意被扭曲，就連他最寶貝的孩子都能被拿來說嘴，走投無路的他最後選擇了拍攝影片爆料，將婚變交予社會公評。
在粿粿外遇案，戲分頗多、常常出來講話的立達徵信社老闆謝智博，對於贍養費喬不攏，是否代表即將進入法律程序？他表示：「可能會有轉機」，意思是指夫妻倆即將坐下來談。謝智博稱：「畢竟沒有人想走到這一步，很多時候都是被旁邊喊燒的人推著走。」
想不到卻在粿粿逃避錯誤的聲明下，徹底惹怒了范姜彥豐，他本來認為孩子的部分是最沒爭議的，所以不爭不吵，也在社群上呼籲「孩子是無辜的，也請別開孩子的玩笑了。」展現他護子的決心。這幾天為了孩子保持低調，還在跟親哥哥商討怎麼解決，但粿粿斷了好聚好散這條路，讓他決心跟這位無緣的妻子法院見。
在粿粿發出第二份聲明，也就是控訴婚姻經濟不平衡之前，本刊也獲得較爲友善女方的說法，消息人士指出，雖然范姜彥豐被認為是人生勝利組，有著超狂家世，父親、哥哥是牙醫、母親是日本選美皇后，自己則是台北醫學大學牙體技術學系，但一直有明星夢，於是一路從模特兒做到演員，但都還在努力中，「大家可以去看看，這幾年男方的工作有多少？」
本刊統計，從2020年到2025年間，范姜彥豐演出了3部長篇影集、4部迷你劇集，但是都非主要角色。而粿粿從啦啦隊時期就打出了名號，婚後更是一部綜藝節目接著一部，且都是頗為吃力的外景節目、加上長時間的直播，兩相比較之下，兩人收入就出現了差距。
