裸體相擁法院見4／粿粿婚變引爆點曝光 專家揭她聲明倒因為果！遭疑買網軍

粿粿（前左）和王子（後左）的不倫美國行，牽扯許多同團藝人，簡廷芮（前右）、王品澔（後右）都被批是欺騙幫凶。（翻攝自粿粿IG）

范姜和粿粿婚姻出現危機，除了粿粿與王子不倫，之前還傳出雙方的經濟分配也是婚姻崩毀的主因，其中范姜彥豐在2023年投資了髮廊，部分資金由粿粿出錢卻慘賠，是婚變的引爆點。

後續才有范姜彥豐要求1,200萬元才離婚，而粿粿僅願賠償500萬元的說法。也就是因為金錢上的失衡，讓女方心生不滿，雖然完全無法合理化外遇的原因，但也可見這對夫妻的裂痕不是一時半刻所產生。

從粿粿的道歉聲明中，也透露出了她想翻盤的心情，她說：「由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

在粿粿（中）的IG照片中，王子（左）有著巨大存在感。（翻攝自粿粿IG）

聲明避重就輕，讓兩性專家評論「都是外遇慣用的辯解之詞。」更認為粿粿犯了3個錯，包括倒果為因、自欺欺人、情分都沒了當然只能談錢等，一步錯步步錯的判斷。

與此同時，網友還揪出粿粿疑似買網軍的動作，因為網路上出現了大批自稱是粿粿家人的帳號，千篇一律寫著：「我是粿粿的家人，我們道歉我們認錯，並不是為了出軌找理由」要為她洗白，而Dcard上也出現數篇譴責男方的討論貼文。在媒體、社群的鋪排下，這齣離婚大戰，才正要開打。

