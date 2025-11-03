裸體相擁法院見5／王子昔日緋聞全女神「只認她」 犯致命2錯恐遭經紀公司放生

港星鄧麗欣是王子唯一承認過的女友，但認愛的原因成謎。（翻攝自王子粉專）

棒棒堂王子（邱勝翊）情史豐富，排開的緋聞對象每一個都叫得出名號，像是楊丞琳、郭雪芙、席惟倫等女星，但興許是自稱「王子」的偶包太重，除了昔日的女友鄧麗欣外，從未承認過緋聞，如今再認證女友粿粿，竟是由不堪的醜聞而起。

王子過去感情豐富，但除了公開認愛港星鄧麗欣外，其他如郭雪芙、席惟倫等女星，甚至就連楊丞琳都從未承認戀情，但這次與粿粿則光速承認「超越朋友界線」，畢竟范姜彥豐手上握著的是實實在在的證據。

王子和楊丞琳談戀愛，也是一路偶包，從不承認。（翻攝自王子微博）

於是這認愛認的難堪，背叛好友、偷吃人妻外都是社會道德所不認同之行為，而眼下還有個蓄勢待發的未爆彈，就是他的兵役問題，畢竟同團的威廉、小杰都因假造免役證明遭調查，王子恐怕也難逃必須面對質疑的局面。

由於認了與粿粿的不倫，王子形象也一夕崩盤，日前本刊才收到線報，他夜裡驅車前往經紀公司喜鵲娛樂商討對策，但業界評估王子沒有當兵、當小王等兩大錯誤，恐怕連經紀公司都要放生他了。而果然昨（3日）他所屬的喜鵲娛樂就宣布暫停王子所有演藝活動。

