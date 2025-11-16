製作人憶已故天后李玟 極致敬業錄音11小時連廁所都不上
集結多重身份的亞洲流行音樂教父鮑比達，這兩年開始長住台灣，重回熟悉的華語樂壇並與眾多音樂人展開合作。他將於明年 1月31日 舉辦一場《玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會》，並邀請到台灣實力派唱將范怡文及林俊逸共同演出。鮑比達將使出渾身解數，用神乎其技的編曲魅力，為台灣觀眾量身打造一場跨樂風的音樂盛宴。
鮑比達曾是叱吒中港台的音樂製作人，製作過張信哲、周華健、蔡琴等無數暢銷專輯，並曾捧紅已故天后李玟Coco。他回憶為李玟製作歌曲〈每一次想你〉時，為了符合唱片公司要求避免過多R&B轉音，李玟展現了極致的敬業精神，因不太習慣沒有轉音的唱法，一直達不到要求，對自己有點生氣，專注錄歌連廁所都不去上，花了11小時反覆錄製，令他印象深刻。
鮑比達更是紅遍華語樂壇、KTV必點神曲〈新不了情〉的作曲人。他透露，當年這首歌的誕生是一個「奇蹟」：他在前往與電影導演會面的路上，因錯過班車而多等了10分鐘，靈感便在這短短的時間內湧現，完成了這首曠世巨作。他笑說：「如果我趕上前一班巴士，或許就沒有〈新不了情〉。」
鮑比達選擇長住台灣，認為這裡的創作能量豐沛多元，這次的《玩家玩音樂》演唱會對他而言是一場大型音樂實驗，他將以古典、爵士、搖滾等各種樂風，重新編曲大家耳熟能詳的歌曲，與一群超厲害的國際級音樂玩家一同「玩」音樂，帶來「開盲盒」般的新鮮體驗。
