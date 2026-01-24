製作人B2曝《康熙來了》停播十年內幕 小S確定不去陳漢典、Lulu婚禮

節目《宇宙啦啦隊》24日參加「尋寶夠物節」公益義賣活動，25位女孩不畏寒冷雨天，以熱情演出點燃全場氣氛。製作人B2（陳彥銘）受訪時直呼感動，新的一年，他提到小S（徐熙娣）的復出計畫，同時透露明天小S不會去Lulu、陳漢典的婚禮。

製作人B2，小S、派翠克（圖／小娛樂）

提到《宇宙啦啦隊》主持人 SUPER JUNIOR 銀赫，女孩們異口同聲地說：「很香。」成員紀欣伶笑說，第一次靠近銀赫時，就聞到一股「很熟悉的香味」，「那是我平常很喜歡噴的香水品牌，忍不住直接問他是不是這個品牌的幾號香水，銀赫說對，沒想到真的猜中了！」

成員們也透露銀赫私下相當貼心，訓練期間看到有人因選秀壓力落淚，銀赫會主動用中文安慰「不要哭」。選秀競爭確實激烈，大家都給自己很大的壓力，歷經半年以上密集訓練，包含韓國與台灣雙地培訓，製作人B2分享雖然節目中最終會選出 9 人組成偶像女團，但 28 位女孩全數都是「宇宙啦啦隊」的一員：「會持續參與啦啦隊應援、演出與活動，讓每位女孩都有舞台。」

宇宙啦啦隊帶來精采開場秀。（圖／緯來電視網）

製作人B2手中製作多檔節目，其中包括《小姐不熙娣》。自去年大S病逝後，小S便暫停主持工作，由Sandy吳姍儒代班，算算也快一年時間，去年小S拿下金鐘獎，被問到復出計畫時，曾說要等到跨年後再討論。

B2並沒有給小S壓力，僅說「準備好CALL我就好」，並表示小S明天不會出席Lulu、陳漢典婚禮，但會包紅包。自己平時不會主動跟小S閒聊，倒是對方會主動聊起日常，比如說突然想看演唱會，「但我從來沒有問她工作上的事。」

《宇宙啦啦隊》製作人B2（圖／緯來電視網）

至於去年金鐘獎上，蔡康永與小S一同出席擔任頒獎嘉賓，勾起許多觀眾對《康熙來了》的回憶。適逢停播十周年，B2表示，當年和蔡康永在聊，覺得工作上需要轉換休息，剛好當時小S從廁所裡走出來，「她也說好，隔天就說不做了。」對他們來說，出發點是休息，不是結束，要不要重啟就不是那麼重要。

《宇宙啦啦隊》將於三月正式播出，B2 坦言壓力不小，笑說整個團隊「都滿瘋狂的」，甚至在節目尚未播出前，就已規劃舉辦大型粉絲見面會，場地規模上看 500 至 1000 人：「希望在節目開播前，就先讓大家感受到《宇宙啦啦隊》的熱血能量。」

