製作人B2曝《康熙來了》停播十年內幕 小S確定不去陳漢典、Lulu婚禮
節目《宇宙啦啦隊》24日參加「尋寶夠物節」公益義賣活動，25位女孩不畏寒冷雨天，以熱情演出點燃全場氣氛。製作人B2（陳彥銘）受訪時直呼感動，新的一年，他提到小S（徐熙娣）的復出計畫，同時透露明天小S不會去Lulu、陳漢典的婚禮。
提到《宇宙啦啦隊》主持人 SUPER JUNIOR 銀赫，女孩們異口同聲地說：「很香。」成員紀欣伶笑說，第一次靠近銀赫時，就聞到一股「很熟悉的香味」，「那是我平常很喜歡噴的香水品牌，忍不住直接問他是不是這個品牌的幾號香水，銀赫說對，沒想到真的猜中了！」
成員們也透露銀赫私下相當貼心，訓練期間看到有人因選秀壓力落淚，銀赫會主動用中文安慰「不要哭」。選秀競爭確實激烈，大家都給自己很大的壓力，歷經半年以上密集訓練，包含韓國與台灣雙地培訓，製作人B2分享雖然節目中最終會選出 9 人組成偶像女團，但 28 位女孩全數都是「宇宙啦啦隊」的一員：「會持續參與啦啦隊應援、演出與活動，讓每位女孩都有舞台。」
製作人B2手中製作多檔節目，其中包括《小姐不熙娣》。自去年大S病逝後，小S便暫停主持工作，由Sandy吳姍儒代班，算算也快一年時間，去年小S拿下金鐘獎，被問到復出計畫時，曾說要等到跨年後再討論。
B2並沒有給小S壓力，僅說「準備好CALL我就好」，並表示小S明天不會出席Lulu、陳漢典婚禮，但會包紅包。自己平時不會主動跟小S閒聊，倒是對方會主動聊起日常，比如說突然想看演唱會，「但我從來沒有問她工作上的事。」
至於去年金鐘獎上，蔡康永與小S一同出席擔任頒獎嘉賓，勾起許多觀眾對《康熙來了》的回憶。適逢停播十周年，B2表示，當年和蔡康永在聊，覺得工作上需要轉換休息，剛好當時小S從廁所裡走出來，「她也說好，隔天就說不做了。」對他們來說，出發點是休息，不是結束，要不要重啟就不是那麼重要。
《宇宙啦啦隊》將於三月正式播出，B2 坦言壓力不小，笑說整個團隊「都滿瘋狂的」，甚至在節目尚未播出前，就已規劃舉辦大型粉絲見面會，場地規模上看 500 至 1000 人：「希望在節目開播前，就先讓大家感受到《宇宙啦啦隊》的熱血能量。」
其他人也在看
味全龍啦啦隊「全糖女神」小珍奶確定離隊！心碎發聲 未來動向曝光
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導啦啦隊圈再傳震撼消息！味全龍啦啦隊成員「小珍奶」王芯羽確定離隊，去年因感情風波而淡出舞台，自5月中起未再登場。雖...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
典Lu婚禮／陳漢典誓詞告白「幾輩子都不想忘記」！LuLu淚崩：我不能沒有你
陳漢典、LuLu（黃路梓茵）今（25日）在文華東方舉辦婚宴，邀來650位親朋好友見證幸福時刻，這對新人在進場時就忍不住落淚，和雙方父母見面時，更是一群人哭成一片，儘管不斷深呼吸吐氣，都難以平復情緒，在宣誓時，陳漢典浪漫表白：「今天可以站在這邊跟妳交換誓言，是我這輩子最幸福的時候。」讓LuLu又淚崩。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
蔣萬安祝賀霍諾德遭酸「蹭熱度」! 賈永婕親自現身打臉
徒手獨攀聞名全球的攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）成功登頂台北101，僅花1小時31分鐘徒手征服508公尺高樓，寫下歷史性一刻，也讓全世界看見台灣。不少網友大讚這次行銷讓台北101登上國際版面，台北市長蔣萬安也第一時間在臉書發文祝賀，直呼這是結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，卻被網友嗆在蹭熱度，對此，賈永婕也回應了。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
后里木匠兄妹新作 天然木筷夾住新春好運
[NOWnews今日新聞]初春時節，傳統工藝與現代美學交織出生活新氣象。位於台中市后里區的知名木藝品牌「木匠兄妹木工房」，近年成功將傳統木業轉型為文創地標。2026年開春，品牌宣布推出全新手作課程，主...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Wanna One重組「姜丹尼爾、賴冠霖確定缺席」私下對話曝光
南韓限定團體Wanna One解散7年，近期傳出將通過團綜實境秀《Wanna One GO》重組回歸。成員之一的朴志訓，27日參與電影《與王生活的男人》宣傳訪問，透露行程得空的Wanna One成員，皆會出席今日的VIP試映會，也透露已經在錄製的節目，姜丹尼爾與賴冠霖皆確定不參與。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
義大利麵懸在空中！美暴風雪-30度瞬間結凍 900多萬人看傻
美國遭遇強烈冬季暴風雪，截至25日至少7人喪生，逾80萬戶家庭停電。位於上中西部的明尼蘇達州更出現近-30度的極端低溫，一盤在空中結凍的義大利麵，引發社群熱議。太報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
肉片竟冒「螢光綠光」嚇壞食客！專家揭密真相：很新鮮
生活中心／張予柔報導有民眾在用餐時，意外發現盤子裡面的肉片竟出現詭異的螢光綠色，畫面曝光後引發熱議，不少人直覺聯想到食安問題，擔心是否變質或遭受污染。雖然店家當下強調「是正常的」，仍讓消費者心中存疑。對此，食安專家出面解釋，這類現象其實並非罕見，更不是食物腐敗，反而跟肉品新鮮度與切割方式有關。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu淚讀誓詞告白陳漢典 「下輩子一定要找到我」
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典今晚（1╱25）在文華東方舉辦婚宴，婚宴流程宛如一場高規格「婚禮實況綜藝秀」，交換誓詞時，陳漢典說常在想活著的目的是什麼，現在終於找到了，「是找到我愛的人，她也很愛我，然後開心的生活，一起生女育兒，一起攜手過完這一輩子」。Lulu則跟老公許下輩子，「請你一定一定要找到我，沒有我會很傷心的」。太報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
狗狗怎麼摸才舒服？這些位置才是狗狗最放鬆的「安全區」!
火報記者 張舜傑/報導 對狗狗來說，被摸不一定等於喜歡，不同部位帶來的感受差異很大，有些能讓牠放鬆，有些卻會引 …火報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬天的皮膚急救指南！Kiehl's急護霜、MELVITA時光小亮珠、LANEIGE睡美人晚安面膜一次盤點
Kiehl’s急護霜說到冬天最需要準備的修護型乳霜，Kiehl’s急護霜就是為「狀況肌時刻」而生！這款新品主打獨家「膚料級」科技，將β-葡聚醣、維他命B5、α-紅沒藥醇與角鯊烷等高修護成分進行微粒化處理，質地意外輕盈，一抹推開就能迅速吸收，不會在肌膚表面形成悶厚負擔！特別適...styletc ・ 7 小時前 ・ 發表留言
The Return 歸嶼│現代風│40坪
落地窗引入充沛自然光，窗外綠意成為室內最自然的景深。光線在木地板、石材與織品表面流動。讓空間在日夜之間，呈現不同層次的溫度與表情。幸福空間 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
關穎曝「豪宅視角」看霍諾德爬101！ 自嘲俗辣不敢看：賈董太強了
極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，引發全球關注。名媛關穎分享「豪宅第一排」觀看心得，表示自己超級俗辣「整個過程都不敢看」，更大讚101董事長好友賈永婕：「太強了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 11則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 11則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 11則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 8則留言
影／霍諾德老婆害他重摔骨折？昔曝攀岩傷勢心聲：想和她分手
影／霍諾德老婆害他重摔骨折？昔曝攀岩傷勢心聲：想和她分手造咖 ・ 7 小時前 ・ 4則留言