製作人B2突入院動刀！韌帶斷裂「苦撐半年」最新病況曝

B2膝蓋十字韌帶斷裂，撐了半年才進行手術。（圖／本人提供）





知名製作人B2（陳彥銘）過去曾創造不少熱門綜藝節目，同時也是東森《小姐不熙娣》、《驚奇旅明星》製作人，豈料，昨（4）日他突在社群曬出於醫院吊點滴的照片，動刀進行異體韌帶移植手術，對此，他也向《EBC東森娛樂》透露最新恢復情形。

B2提到，由於先前工作較為繁忙，加上工作強度極高，導致他的右邊膝蓋前十字韌帶撕裂傷，直到今年拍攝外景節目《驚奇旅明星》時，「去的時候就整個斷裂，一直忍到前幾天我們第一季拍攝完畢我才去開刀 。」

廣告 廣告

B2因膝蓋前十字韌帶斷裂入院進行手術。（圖／翻攝自IG @b2_studio）

B2因膝蓋前十字韌帶斷裂入院進行手術。（圖／翻攝自IG @b2_studio）

B2也透露，為了不要影響到節目錄製，「之前就用支架把膝蓋綁起來，每天都腫的，晚上抬腿隔天再繼續走路」，大概撐了半年之久，敬業的工作態度令人佩服，他也不忘幽默宣傳表示：「希望大家可以支持韌帶換來的旅明星，哈哈哈！」

至於是否會影響後續工作安排，B2則表示自己有點工作狂個性，因此工作都會正常執行，「推輪椅也會到」。事實上，B2稍早也在社群向觀眾報平安表示，上午經過醫師診斷後已經可以出院了，回家復健後就可以行走，並感謝外界關心。



【更多東森娛樂報導】

●《不熙娣》奪獎班底全哭爆！小S餐廳慶功 私下狀態曝

●小S金鐘前找B2 「私訊內容曝光」惹鼻酸

●與粿粿爆婚外情！B2認「斷聯王子」選啦啦隊重私德 違約恐賠百萬

