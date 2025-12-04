製作人B2突進手術房！做移植手術親曝近況

〔記者林欣穎／台北報導〕47歲製作人B2昨(4)日突曬出打點滴畫面，原來是他剛進行了異體韌帶移植的手術，他也回應記者透露近況，表示目前一切順利。

B2十字韌帶去年就已經有撕裂傷，因為工作比較多，今年又一直出外景，結果在新加坡出《驚奇旅明星》外景時，就整個斷裂了。

不過考量到還有啦啦隊以及旅明星外景沒拍完，所以先撐著半年。撐到前幾天本季最後一次外景拍完後才開刀。他也報平安表示自己一切都好。

