製作單位竟是幫兇？韓首部女同戀綜《你的戀愛》爆集體霸凌 孫旻祐投身輕生「脊椎損傷恐癱瘓」

《你的戀愛》傳出霸凌事件，孫旻祐被爆輕生。翻攝나무위키、X @zzz073662

近年韓國實境節目熱潮席捲全球，作為韓國影視史上首部以女同性戀為題材的戀愛實境秀，《你的戀愛》原本因展現性少數群體真摯情感而備受期待，未料近期卻爆發極其沉重的集體霸凌悲劇。節目出演者孫旻祐（손민우）因不堪長期遭受有組織的網路暴力，最終選擇採取投身輕生的極端手段，目前因「脊椎嚴重損傷、全身多處骨折」正在接受治療，面臨下半身癱瘓的風險。

孫旻祐被爆輕生，恐癱瘓。翻攝나무위키

傳話疏失點燃導火線

這起悲劇的真相隨著近日網路流出的影片與爆料逐漸曝光。據了解，事件起因於孫旻祐在錄製期間，曾私下向製作單位（PD）詢問另一名成員 A 某（金利元）的職業真實性，未料 PD 竟將此對話原封不動地轉告 A 某，導致兩人關係破裂並結下深怨。

廣告 廣告

隨後，A 某被指控利用其影響力，經營一個規模超過 300 人的群組，在其中自封為「量角器藝術家」，教導成員如何在不觸犯法律的前提下，對孫旻祐進行最惡毒的言論攻擊。這場長達近一年的組織性網路凌遲，成為壓垮孫旻祐身心的最後一根稻草。

受害者面臨癱瘓加害者卻現身夜店

最令輿論憤怒的是，即便在孫旻祐受傷住院後，針對他的攻擊仍未停止。孫旻祐在投身前曾留下文字，表達自己對 A 某及其粉絲組織性霸凌的恐懼與無奈。

就在孫旻祐因「脊椎損傷、全身多處骨折」在醫院與死神搏鬥、後半生恐將癱瘓之際，遭指控為霸凌主謀的 A 某竟被目擊在夜店如常表演，神情輕鬆，完全看不出對這起悲劇有任何愧疚或沈痛之情。這種強烈的對比讓網友紛紛湧入其社群平台表達不滿，要求其出面說明真相。

《你的戀愛》爆霸凌。翻攝X @zzz07366

製作單位遭批失職淪為共犯

除了加害者的行為受到撻伐，節目製作方的處理態度也引發社會強烈質疑。網友痛批 PD 的傳話行為是引發衝突的推手，且在得知成員間存在嚴重騷擾與惡性攻擊後，未按照原定計畫啟動任何保護機制，甚至在受害者遭遇社會性抹黑時也無動於衷，任由網路暴力蔓延。



回到原文

更多鏡報報導

車銀優公司2度發聲明道歉：懇請「克制盲目猜測」 道歉文20小時逼近200萬讚數

李洪基上週才唱完「又要來台灣了」 攜手李昇基4月到南部熱血開唱

TWICE 多賢首部戲劇《Love Me》演技獲讚 李施優曝私下互動：直接開冰箱不客氣

《星光》歌手男友驟逝竟遭「大姑」下令24小時搬離！ 連私物都要查收據