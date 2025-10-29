製作福慧紅包 靜思家風薪火傳
慈濟人的「台北起家厝」、慈濟台北舊分會，目前每天都有志工前往製作2026年福慧紅包。日前，兩位靜思精舍法師來關懷並表達感恩之意，親自示範製作技巧，也分享其中的體悟。
穩重的力量，做中學。靜思精舍德柏法師：「你要在軌道裡，點(膠)在中間 ，你不要急，膠 就是要適量。」
黏貼紀念幣的過程，有著「學習知識」與「修養道德」的步驟。
靜思精舍 德柏法師：「(好厲害唷) 沒有厲不厲害，就是你要慢 然後要對準，就像你們做慈濟一樣，方向要正確 才能走。」
大安區慈濟志工預計兩周時間、要完成一萬五千個「2026年歡喜有緣 福慧紅包」。高齡87歲的林李絹絹，是中國結編織老師，手作能夠轉化生病的苦。
慈濟志工 林李絹絹：「年紀大了 能做就做，多做一點。」
慈濟志工 張秀紡：「老人家也可以來，只要他慢慢做 相信都可以的，非常感恩大家，都是大家一起成就的。」
細緻精美的福慧紅包，民眾收到的感受就是歡喜。親自參與製作才發現有深刻的道理。
民眾 何月英：「上面的錢幣跟宇宙大覺者，跟稻穗之外 應該也是有這些，呵護弟子們的心意在裡頭吧，不會說，一樣東西隨隨便便就讓它出去了。」
慈濟志工 張秀紡：「寧願做久一點，但是品質一定要保持得很好。」
在慈濟人的「台北起家厝」做著可廣結善緣的福慧紅包，參與者也都念著主題而行「慈濟一甲子，大愛共善行」。
