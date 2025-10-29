製作福慧紅包 靜思家風薪火傳

慈濟人的「台北起家厝」、慈濟台北舊分會，目前每天都有志工前往製作2026年福慧紅包。日前，兩位靜思精舍法師來關懷並表達感恩之意，親自示範製作技巧，也分享其中的體悟。

穩重的力量，做中學。靜思精舍德柏法師：「你要在軌道裡，點(膠)在中間 ，你不要急，膠 就是要適量。」

黏貼紀念幣的過程，有著「學習知識」與「修養道德」的步驟。

靜思精舍 德柏法師：「(好厲害唷) 沒有厲不厲害，就是你要慢 然後要對準，就像你們做慈濟一樣，方向要正確 才能走。」

廣告 廣告

大安區慈濟志工預計兩周時間、要完成一萬五千個「2026年歡喜有緣 福慧紅包」。高齡87歲的林李絹絹，是中國結編織老師，手作能夠轉化生病的苦。

慈濟志工 林李絹絹：「年紀大了 能做就做，多做一點。」

慈濟志工 張秀紡：「老人家也可以來，只要他慢慢做 相信都可以的，非常感恩大家，都是大家一起成就的。」

細緻精美的福慧紅包，民眾收到的感受就是歡喜。親自參與製作才發現有深刻的道理。

民眾 何月英：「上面的錢幣跟宇宙大覺者，跟稻穗之外 應該也是有這些，呵護弟子們的心意在裡頭吧，不會說，一樣東西隨隨便便就讓它出去了。」

慈濟志工 張秀紡：「寧願做久一點，但是品質一定要保持得很好。」

在慈濟人的「台北起家厝」做著可廣結善緣的福慧紅包，參與者也都念著主題而行「慈濟一甲子，大愛共善行」。

更多 大愛新聞 報導：

兒童取向歌仔戲 藝術卡車全台巡演

接住流星的人 演員現身高雄線上讀書會

