製作蕭美琴參加IPAC哏圖 未產生畏懼與恐慌裁不罰 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

副總統蕭美琴參加IPAC年會並發表專題演說引發國內熱議，盧姓民眾在社群軟體Threads張貼蕭美琴參加IPAC的圖片，並「加工」標註「場地我租的、會議我贊助的…」等文字，被台北市警松山分局依違反社維法移送裁罰，台北地院簡易庭審理認為，盧某行為屬就公共議題之意見表達，且未產生畏懼與恐慌等負面心理，裁定不罰。可抗告。

蕭美琴副總統奉賴清德總統指派，應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會演講，引發各界討論，盧姓民眾於114年11月8日下午12時許，在社群軟體Threads張貼副總統蕭美琴參加IPAC的圖片，並於該圖片加註「場地我租的、會議我贊助的、名聲給我的、錢老百姓出的」等文字，刑事警察局接獲通報，認盧某散佈不實謠言，供公眾不特定人瀏覽，令松山分局依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定移請北院裁罰。

廣告 廣告

盧某在警詢時不否認有在社群媒體張貼該圖片內載該內文，並有自由時報報導引用該網路截圖畫面。但是盧某於警詢時辯稱，除該圖片及內文外，其餘文字均與其無關。

且該內文所稱「我」是泛指老百姓，非指蕭美琴等語，法官參諸移送機關所舉之自由時報新聞，係由Threads帳號「caffrey802」之人引用盧某的貼圖後，再經自由時報記者自Threads截圖而為報導，帳號「caffrey802」之人所寫文字及記者報導內容均非盧某所寫，是此部分應與盧某無關。

法官認為，散佈謠言，足以影響公共之安寧者的規範係對言論自由之限制，而言論自由具有實現自我、溝通意見、追求真理、滿足人民知的權利，形成公意，促進各種合理之政治及社會活動之功能，乃維持民主多元社會正常發展不可或缺之機制，國家應給予最大限度之保障，此於涉及公共議題時尤是。

所以，社會秩序維護法第63條第1項第5款之要件，須行為人主觀上有將明知為不實之事項散發傳佈於公眾之目的，客觀上先以語言或文字等意思表示將該不實事項捏造以謠言呈現，再以語言或文字等傳播方式將該謠言散發傳佈於公眾，且該散佈謠言之內容足以使見聞者心生畏懼與恐慌，而有影響公共安寧之情形，始足當之。

法官認為，盧某以該圖片結合認文字張貼於Threads社群媒體上，一般見聞者觀之，可知係就副總統蕭美琴參加IPAC為演說一事表達其觀點，應屬就公共議題之意見表達，就算盧某所寫的文字所稱「我」有令人誤會為圖片內之副總統蕭美琴而與實情不符，然此部分尚不足以使見聞者因而產生畏懼與恐慌等負面心理，自難認本件有何影響公共安寧之情事。因此裁定不罰。

照片來源：總統府官網

更多CNEWS匯流新聞網報導：

酒駕拉K撞死晨運婦 奧迪妹二審仍判8年半

里長聯手宮廟主委藉勢藉端強募財物 橋檢貪污起訴

【文章轉載請註明出處】