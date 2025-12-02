製作「海洋地圖」，助力漁業災後重建！
能登半島2024年元旦發生的地震，除了引發海嘯，還導致觀測史上最大規模的海底隆起。給海洋環境帶來巨大影響，影響船舶安全航行和停靠，給漁業帶來沉重打擊。為了打開局面，全球首創的「海洋地圖計畫」先行提供了能登北部版。
海底隆起阻礙輪島市漁業復甦
9月4日，石川縣漁業協同組合輪島支所召開「海洋地圖」使用說明會，以海女為主，當地漁業從業者認真聽取了介紹。
輪島港的漁船數量和捕撈量一直蟬聯石川縣第一。能登半島地震後，碼頭和港灣設施遭到嚴重損害。朝市通街曾是人氣景點，出售的新捕撈海鮮琳琅滿目。地震時周邊也發生大火，約5萬平方公尺、近250棟建築毀於一旦。
大約有40人參加說明會，其中海女的身影尤為醒目
（左上）從前遊客如織時的朝市通街（PIXTA）；（右上）曾是朝市通街西口的Iroha橋，現在禁止入內，對岸已雜草叢生；（下）懷舊趣味的街燈兩邊都曾是海產品商店
漁業復興的一大障礙是觀測史上規模最大的海底隆起。輪島港附近隆起了1.5到2公尺，為消除與船體之間的高差，卸貨的碼頭新設置了臨時棧橋。水深也變淺，可供靠岸的場所不足，多數漁船混亂一片，導致多層系泊常態化，大型船舶開始改用金澤港等其他港口。
這對已指定為國家重要無形民俗文化遺產的傳統無裝備素潛捕魚「輪島海女漁技術」影響甚大。2024年9月暴雨更帶來泥沙流入，使事態雪上加霜，海女們每天都忙著對完全變樣的漁場進行調查。
船舶只能在臨時棧橋靠岸。原來的卸貨場隆起了約1.5公尺
（上）輪島港附近的景區鴨浦也因隆起2公尺多而變樣，周邊是海女的漁場，原可捕撈海螺和海藻；（左下）地震前被海水覆蓋的狀態（PIXTA）；（右下）西岸以袖濱為起點的散步道因塌方中斷
測量地震前後海底地形資料的「海洋地圖」
想要擺脫困境的漁業相關人士，將希望寄託在了日本財團支援日本水路協會推進的「海洋地圖計畫」上。該計畫從2022年起，將耗時10年時間，用航空雷達對水深至20公尺的淺海海域進行測量，製作海底地形圖，將覆蓋日本全海岸線3.5萬公里約9成的範圍，用於船舶的安全航行和防災上。
能登半島北部的調查本來已於2022年秋天完畢，但因地震引發海底隆起，2024年4到5月又進行了二次調查。調查獲取了地震前後海底地形變化的詳細資料，這尚屬世界首例。地震發生後，最初推測海底隆起可高達4公尺，但根據協會發佈的調查結果，輪島市猿山岬附近實際達到了5.2公尺。
石川龍子是「輪島海藻Lab」的代表。她已往來輪島十多年，為海女提供幫助，同時不斷進行海洋資源調查。她回顧道：「我聽說有海洋地圖這個東西，就想這肯定能用於海洋資源調查了，沒准還能用在新漁場的探測上，於是就去拜託他們能不能先出一版給災區用。」在各領域推動震災復興支援的日本財團也從多方面聽到了同樣的心聲，於是決定率先提供這次的能登北部版。
石川龍子（中）與海洋地圖計畫的眾人（日本水路協會提供）
漁協背後的碼頭邊全是類似汽車雙排停車的多層系泊
也能用於永續漁業和海洋安全事業
據介紹，6月起試水提供地圖資料後，從海女方收集到很多意見，如「希望寫上地名」「有等深線才方便」「還需要紙版」等。進過改良後，這次終於先行發佈了手機版和紙版。
輪島海女漁保存振興會的成員表示：「之前使用的都是沒有等深線的白地圖，也不知道沙地和礁石灘的具體分佈。我們也是開船去漁場的，所以今後再去做調查和捕撈都更放心了。」
防水加工後的紙版（左）和智慧手機版（日本水路協會提供）
輪島海女漁保存振興會的成員和南志見地區的江尻一希（右端）
目前已有兩處開始提供服務，即輪島港周邊的輪島崎地區和名舟港所在的南志見地區。今後還將擴大到珠州市和能登町，完成能登北部版，為護岸工程和泥沙浚渫作業提供助力。
名舟港漁民江尻一希打算把地圖用在海難事故預防上，「就算跟小孩和老年人說那裡『危險』，也沒法親眼看到海底變化，很難確實理解危險程度。但如今有了地圖，那就好說了。」他還滿懷希望道：「海底隆起後，也可能發現以前沒有靠近過的未開發漁場。」
石川介紹到：「現在別說資源管理了，就連剩下多少資源都還處於調查階段。我們正在海洋地圖上做一些工作，希望能為資源管理打下基礎。」同時「今後也希望將地圖用到建立海女的永續發展商業模式上。」
海洋地圖計畫目前只覆蓋了全國的37%，進展到半途，但如果利用好能登的使用者需求和使用資料，就有望提高實用性。期待正式版早日上線。
名舟港重建工程仍在繼續，現在依然擠滿漂流來的木頭
採訪、撰文、攝影：土師野幸德（nippon.com編輯部）
標題圖片：海底隆起的輪島市名舟港周邊和海洋地圖的手機版。消波塊的白色部分地震前還浸在海裡
