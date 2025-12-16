製售盜版包侵權3千萬 4人送辦

刑事局智慧財產權偵查大隊查獲仿冒工廠，查扣大批仿冒名牌精品包包和五金配件，侵權市值達三千萬元。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

二十八歲塗姓男子前往大陸採購仿冒精品包，學習仿品工廠相關技術，在台設工廠販售仿品牟利；刑事局發現該集團在新北市土城區據點，去年十一月持搜索票前往查緝，當場查獲愛馬仕、香奈兒等精品包款和五金配件一批，侵權市值高達三千萬元仿冒品，警訊後將塗男等四人依違反《商標法》、《著作權法》等罪嫌移送法辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊去年底接獲商標權利人提出檢舉，發現有臉書社群除分享鑑別名牌包款正仿品知識外，還以「手工製作、與正品完全相同」的話術及「市價一折」價格招攬買家，研判可能有集團製造仿冒名牌包款大量販售，立即成立專案小組擴大偵辦。

警方經長期蒐證、跟監，發現該仿冒工廠的進貨及倉庫在土城區，去年十一月持搜索票前往查緝，當場查獲塗姓、三十歲李姓、四十三歲李姓、五十九歲方姓等四人，並查扣仿冒愛馬仕、香奈兒等精品包款九十餘件及釘扣工具、五金類鎖頭、鉚釘、拉鍊頭等改造加工工具證物一批。

警方查出，塗姓主嫌除在大陸採購仿冒包款，並曾多次前往仿品工廠學習維修技術，且於工廠客製化訂製商品時，參與選配皮材及核對版型等製作過程；本案查扣精品包款所使用原料、工法及防偽技術，與原廠高度相似，需使用原廠儀器才能辨識。

另外，塗男等四人並針對精品稀缺款式，或皮質可依買家需求客製化訂製，特殊皮質訂製成品價格甚至高達數十萬元，經權利人估算侵權市值逾三千萬元。