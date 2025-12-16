製毒師昔種大麻 今狂掃「感冒藥」煉千萬安毒

台南曾文溪附近，有製毒工廠隱身在田野間。 （圖／東森新聞）





台南曾文溪附近有製毒工廠隱身在田野間，製毒師大量收購感冒藥，提煉安非他命原料「氯假麻黃鹼」。警方日前直搗工廠逮人，查出其中一名綽號「胖胖」的製毒師，過去種大麻，現在把自己當上班族，朝九晚五到工廠煉毒。現場查扣的原料，初估可以做成140公斤安非他命，市值約1400萬。

刑事局警方vs.製毒集團：「起來起來起來，熄火熄火，車先給他熄火，來來來。」

曾文溪旁田野之間，警方突襲鐵皮製毒工廠。刑事局警方vs.製毒集團：「來開燈，來，先蹲下。」

製毒師你看我我看你，兩個人才剛準備開著貨車離開吃晚餐，馬上被抓。刑事局警方vs.製毒集團：「站這邊，警察吼，來，先不要動。」

當中左邊32歲謝姓製毒師，綽號「胖胖」，警方掌握他從過去自己種大麻，到現在事業做大，和同夥一起打理製毒工廠，用感冒藥提煉安非他命原料。警方查緝行動當中，從工廠起出了毒品原料成品以及半成品，甚至在工廠裡頭就放著一整箱的感冒藥。

製毒師涉嫌用感冒藥煉毒，被查扣的氯假麻黃鹼也就是半成品，毛重177公斤，至於成品麻黃鹼則重達2公斤，推估可以製成超過140公斤的安非他命，市值大約1400多萬。

而兩人製毒得心應手，甚至把自己當成上班族，每天朝九晚五回家吃晚餐，營造正常工廠上下班假象。

毒物科醫師顏宗海：「（氯假麻黃鹼或麻黃鹼）加在感冒藥當中，主要是因為它可以讓血管收縮，達到緩解鼻塞的目的，一般的（含）假麻黃鹼的感冒藥，在市面上有些是30毫克，有些是60毫克。」

集團搜刮感冒藥提煉安非他命，第一波查緝行動之後，兩名製毒師分別被判處有期徒刑7年以及3年。而在他們背後誰是主導煉毒最大咖，以及這大批感冒藥究竟是利用什麼管道取得，「民眾買不到的藥，集團卻有」，將是警方持續追查重點。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

