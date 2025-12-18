製毒竟「企業化」經營 躲摩鐵狂產「喪屍菸」 警攻堅抓人

嫌犯被壓制在地上，另一人雙手抱頭蹲在一邊，桌上還有菸草跟捲煙器。（圖／東森新聞）





製毒工廠竟然能企業化經營，在彰化一名葉姓主嫌因為通緝缺錢用，於是跟胡姓姪子開製毒工廠，分別在彰化伸港及鹿港的汽車旅館共設立三處製毒工廠，這名主嫌彷彿製毒總裁一樣，負責出錢出技術，姪子則是當管理員，底下招攬五名員工，有人負責，有人捲菸加工，整個集團分工相當細，真的當作公司經營，不過警方掌握情資，分別進行攻堅，一共逮捕七個人到案，全部依毒品及槍砲罪提起公訴。

連踹兩個門，裡面都沒人，嫌犯已經趁機溜到樓上，一名嫌犯已經被壓制在地上，另一個人雙手抱頭蹲在一邊，桌上還有菸草跟捲煙器。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁：「先後查獲兩處彩虹菸毒品製造工廠，逮補被告七人，現場查扣彩虹菸成品1000多支，毒品原料捲煙器等證物。」

這是在彰化伸港，一名葉姓主嫌因為通緝身分手頭緊，於是跟胡姓姪子設立製毒工廠，還不止一間一共設立了三間製造彩虹菸，先在伸港鄉設立製毒A工廠，進行攪料與捲菸，同時在鹿港鎮的某間汽車旅館設立B工廠專責捲菸，後來產能擴大，竟然又在鹿港鎮承租新屋當作C工廠，作為主要加工基地。

為了躲避追緝，今年9月到10月不斷轉換地點，讓警方難以查緝，為了要管理三個工廠，他們組織劃分工，葉姓主嫌負責提供資金技術與設備，並指揮全局彷彿是一個製毒總裁，胡姓姪子月薪6萬元，負責人事管理招攬成員，集團將製毒流程分為攪料跟捲菸兩階段，並按件計酬，另外聘了5個人來加工，李姓男員工就擔任小組長，往下管理向上彙報，每日領3、4000元，吳姓員工每日2000，C工廠就是他負責承租，另外陳姓及許姓員工竟還另闢毒品銷贓管道，在許姓員工經營的機車行及超商外賣毒，新來的王姓員工被無償供毒邊吸邊捲，完全仿照企業管理模式運作，一共查獲1161支彩虹菸成品、毒品原料，還找到手槍及子彈，成功阻止這批槍毒流入市面，將葉姓主嫌及其他6名共犯，依涉毒品及槍砲案等罪嫌提起公訴。

