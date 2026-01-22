製毒集團掃貨「感冒藥」當煉毒原料 警逮6嫌扣2千萬安毒

刑事局破獲一處煉毒集團工廠，該集團在屏東地區大量收購感冒藥，當作毒品原料煉製安非他命，警方共逮捕6名嫌犯到案，同時查扣市價超過2千萬安毒成品與半成品依法送辦。

警方破獲製毒集團查扣市價超過2千萬毒品及原料。（圖／翻攝畫面）

刑事局南部打擊犯罪中心去年接獲情資，有製毒集團在屏東地區大量收購感冒藥提煉毒品，遂組成專案小組進行調查，發現2名成員負責收購感冒藥、另2人負責採購製毒器具，再由鄒姓男子（42歲）在九如鄉住處提煉出麻黃鹼，最後交給製毒師方姓男子（33歲）在里港家中製造安非他命成品。

警方追查發現該集團製毒已數年，若有任何風吹草動即非常小心，專案小組去年5月掌握犯罪事實與製毒據點，隨即出動大批警力強勢攻堅，循線講6名成員查緝到案，同時查扣麻黃鹼重46.152公斤、安非他命46.35公克、鈀金1公斤、甲苯、丙酮等製毒原料以及大批製毒工具等證物。

警方根據查扣製毒原料及鈀金數量估算，該製毒工廠至少能提煉出120公斤重安非他命、市價超過2千萬萬元，所幸及時攔截查獲避免流入市面，全案訊後依毒品等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，鄒、方2人遭裁定羈押。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

