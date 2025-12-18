製毒集團擁槍隱身民宅 彰檢警攻堅搜「彩虹菸」逮7嫌 阻斷產業鏈

記者潘靚緯／彰化報導

彰化地檢署今年10月指揮鹿港警分局，縝密蒐證，成功瓦解以葉姓通緝犯為首的製毒集團，更一舉搗破2處「彩虹菸」製造工廠，查獲1161支彩虹菸、大量製毒原料與第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」，更起出制式手槍與子彈，徹底斬斷製毒集團的生產與販售鏈，並阻斷槍毒合流。日前偵查終結，檢方對葉姓主嫌等7名嫌犯，依《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪提起公訴。

彰化地檢署偵辦發現，製毒集團葉姓主嫌夥同胡姓男子等人，分別在伸港鄉及鹿港鎮承租民宅，作為「原料調配」與「捲菸加工」2處秘密據點。集團更制定「員工守則」以企業化模式管理，大量製造含有第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」的彩虹菸，藉由色彩繽紛的新奇外觀吸引青少年，一隻毒彩虹菸價格約300到400元，整包菸價錢約5000元，牟取暴利。

廣告 廣告

檢警攻堅搜索製毒工廠，循線逮捕葉姓主嫌在內共7名嫌犯。(圖／彰化地檢署提供)

專案小組在邱呂凱檢察官縝密指揮下，見時機成熟，於今年10月21日同步發動搜索，警方先攻堅鹿港的毒品加工廠，逮捕胡姓嫌犯等4人，檢察官依據現場事證，指揮警方轉往上游伸港鄉據點實施逕行搜索，當場逮捕葉姓主嫌，將7名集團成員一網打盡。

現場共查扣彩虹菸成品1161支、第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」（純質淨重 443.27公克）、制式手槍1枝、子彈5顆、大批製毒工具及原料，全案於11月24日偵查終結，對7名被告提起公訴，成功瓦解該不法集團。

檢警現場查扣大量彩虹菸成品及毒品原料，以及制式手槍和子彈。(圖／彰化地檢署提供)

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

台中2線2星警赴伸港釣魚不慎落水 海空漏夜搜救仍傳噩耗 蚵農尋獲遺體

「澳珠4天3夜」豪華畢旅團費2.5萬惹議 雲林幼兒園急宣布：海外遊取消

帳戶多4千萬涉詐！上班族信了「轉帳核對鈔票編號」？427萬血汗錢飛了

網路直播掩護毒品交易！偽裝洗衣精走私 海巡西濱狂飆178KM追緝毒犯

