製片親睹清純系陸女星「求潛規則」 夜敲導演房門：想不想嘗嘗？

中國主持人爆料一名清純派女演員主動深夜敲導演門，求「潛規則」。（示意圖 photoAC）

中國演藝圈的潛規則傳聞總是沸沸揚揚。中國主持人方家翊在節目中投下震撼彈，大爆一位以「清純氣質」形象走紅的女藝人，竟在深夜時分主動造訪導演房間，言辭間充滿露骨的挑逗。這則消息在網路上瞬間引發社群震撼，許多網友驚呼劇情太勁爆，但也有不少人質疑他過度影射，恐怕傷害到無辜的藝人。

方家翊在分享這個圈內秘辛時提到，他從一位女性製片朋友口中得知，當時這位製片正與導演交往，為避人耳目，拍戲期間她常常低調待在導演下榻的飯店房間。某天晚上，導演剛收工不久，房門突然響起敲門聲，製片以為是劇組人員來送文件，沒想到竟是一位劇組女演員主動上門，製片人見狀立刻躲起來。

方家翊轉述當下情況十分大膽直接，這位女星隨手將房門關上，泰然自若用一種極其曖昧的語氣對導演提出火辣邀約：「導演，想不想嘗嘗極品大XX？」挑逗的性暗示讓導演當場傻眼，而藏在房間裡的女製片聞言則怒火中燒，卻因為不敢曝光戀情而無法現身阻止。

方家翊感嘆，這位女演員平日呈現的形象是那種非常乖巧、恬靜的模樣，完全是清純派的代表。他甚至拿女星照片讓朋友看，對方也非常驚訝。方家翊為此感慨：「但凡那些外表洋派歐美的女生，反而卸了妝回家，凡而是那種很清純的，背後的路數真的好嚇人。」

方家翊爆料一名清純派女演員上門勾引導演，遭不少網友譴責影射波及許多藝人。（翻攝微博、方家翊抖音）

然而，這種不指名道姓的爆料也引來許多批評，網友認為他為了節目效果消費八卦，「這種說法最害人」，很容易讓其他「清純」藝人躺著中槍，痛批「既然不敢指名道姓，就不要拿來當八卦流量」。儘管爭議不斷，相關話題仍在網路上熱度不減衝上熱搜，。

