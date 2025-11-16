▲114年度製茶廠環境衛生安全五星級製茶廠大合照。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】為引導茶產業建立更衛生、安全並具國際競爭力的製茶環境，農業部農糧署今（15）日在臺北南港展覽館1館1樓舉行「114年度製茶廠環境衛生安全評鑑」頒獎典禮。今年共有229家製茶廠參與，最終共有33家獲得五星級、25家獲得四星級殊榮，展現臺灣茶業者在茶菁原料控管、製程衛生管理與品質管控上的高度自律與專業。現場同步展售星級製茶廠的優質茶品，吸引民眾品茗支持，感受臺灣好茶的卓越風味。

農糧署指出，「製茶廠環境衛生安全評鑑」自101年起每兩年辦理一次，評鑑內容涵蓋「茶園生產與加工衛生安全管理作業」、「加工場所內部環境衛生安全」與「加工場所外部環境衛生安全」三大面向，檢視項目包含生產紀錄管理、農藥殘留檢測、作業人員衛生習慣、廠區清潔維護、消防與污染防範制度等。評鑑由地方政府進行初評後，再由農糧署邀集茶業、食品加工及衛生安全領域專家組成複評小組實地查核，以嚴格且透明的機制層層把關，最終授予星級認證，作為產業品質的重要指標。

▲製茶廠衛生安全評鑑成果亮眼，農糧署頒獎肯定星級好茶廠，持續打造臺灣茶高品質形象。

本屆除五星級與四星級製茶廠外，另有三星級142家、二星級21家、一星級7家，共同呈現臺灣茶業者長年深耕品質管理的成果。值得一提的是，新北市坪林區文平製茶所、南投縣魚池鄉鄭川紅茶廠、竹山鎮榮芳製茶廠，以及嘉義縣梅山鄉高太製茶廠等業者，本次首度晉升至五星級，展現茶區對提升環境衛生與製程安全的持續投入，也象徵臺灣製茶廠整體衛生安全水準穩定成長。

農糧署表示，將持續透過評鑑制度引導製茶產業重視原料源頭管理以及場域衛生安全，同時鼓勵業者強化自主管理，以共同打造高品質、安全值得信賴的「臺灣名茶」品牌形象，提升臺灣茶在國際市場上的能見度與競爭力。

本次頒獎典禮於「2025臺灣國際茶業博覽會」展期間（11月14日至17日）舉辦，除了公開表揚得獎製茶廠外，亦邀集多家星級製茶廠在現場展售優質茶品。農糧署誠摯邀請民眾前往參觀品茗，親自體驗星級製茶廠的用心與臺灣好茶的獨特魅力，共同支持在地茶產業持續向上提升。