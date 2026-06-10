製造假車禍詐保200萬元 保險業務員等23人遭訴

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（中央社記者林長順台北10日電）富邦人壽陳姓保險業務員涉嫌與被保險人等合作製造假車禍，向保險公司申請理賠，詐領新台幣200餘萬元保險金。士林地檢署今天依詐欺取財等罪起訴陳男等23人，並對陳男求刑3年6個月。

根據起訴書，陳男為富邦人壽保險公司業務員，熟稔各式保險產品的投保、理賠相關流程，知悉旅遊意外險就賠付審查標準較為寬鬆，如投保多家意外險或利用第三人責任險，並搭配高額的自費性醫療，可獲得重複理賠。

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此外，陳男得知，新型「PRP（高濃度血小板血漿）」是抽取自體血液分離出的濃縮生長因子，主要用於組織修復與減痛，此療程無健保給付、屬全額自費項目，可大幅拉高重複理賠或第三人責任險的理賠金額。

檢方指出，陳男認為有利可圖，並為了建構必要性醫療要件，避免保險公司拒絕理賠，因而創設與他人互相支援、合作假車禍真詐保模式，於民國113年間與吳姓、丁姓、林姓保險業務員合作，並找來薛姓、男子等4人協助製造假車禍，著手實施犯行。

檢方表示，陳男等人與被保險人於保險契約成立後，以共同製造假車禍方式，取得員警開立的「道路交通事故當事人登記聯單」及診所開立的「診斷證明書」、「自費收費明細收據」，向多家保險公司同時申請理賠獲取不當理賠金。

檢方統計，陳男等人以這種方式，先後製造6次假車禍，並詐得新台幣200萬餘元的保險金，另有部分因保險公司察覺有異尚未獲得理賠。

富邦產業保險公司、華南產物保險公司、新光產物保險公司分別提起告訴，台北市警察局刑事警察大隊移送士林地檢署偵辦。士檢今天偵查終結，依詐欺取財、詐欺取財未遂等罪嫌起訴陳男等23名被告。

檢方認為，陳男與林姓、丁姓保險業務員身為保險從業人員，未思利用保險專業智識促進保險市場發展，反利用相關經驗從事犯罪，請法院對陳男各次犯行均從重量處有期徒刑3年6月，林、丁均求刑2年6月，其餘被告也分別被檢方求刑。（編輯：林恕暉）1150610