製造北極光的太陽風暴如何同時對地球造成破壞？

能夠親眼目睹北極光在夜空中舞動、色彩斑斕的景象，對於有幸身處合適地點、恰逢其時的人而言，真是一種享受。

然而，躁動的太陽拋射到太空的帶電粒子，既是形成極光的原因，也可能在地球上引發極為罕見卻極具破壞性的事件。

電力供應、衛星以及航空旅行都可能受到最猛烈的太陽風暴影響。

最近，空中巴士（Airbus，空客）停飛了6000架飛機，要求進行軟體更新，因為一架飛機在十月「突然下降高度」，該事件被認為是強烈太陽輻射干擾所致。

這類干擾正是科學家與各國政府積極研究與防範的問題。

太陽風暴會造成哪些破壞？

英國政府發布的《國家風險登記冊》（The National Risk Register）列出了未來可能影響國家的重大危害。

其中包括一些讓政治人物夜不能寐的夢魘場景：核事故、恐怖攻擊、疾病爆發，以及嚴重的太空天氣威脅。

目前針對嚴重太空天氣的規劃，主要參考1859年的「卡靈頓事件」（Carrington Event），這是有記錄以來最強烈的地磁風暴。

一張拍攝太陽左側太陽閃焰的照片，顯示其將帶電粒子拋射至太空。 [Nasa/Goddard/SDO/PA Wire]

當時，地球磁場劇烈變化，導致長距離電線中產生電流。

電報操作員遭受電擊，電線桿冒出火花，甚至在電池斷開的情況下仍能通話。

雖然這一切發生在很久以前，但以今日的高科技而言，類似事件的影響將更加嚴重。

衛星可能受到嚴重影響。強烈太陽風暴會使地球大氣膨脹至太空，增加衛星阻力，導致其減速，甚至脫軌墜落地球。

這並非理論風險——2022年2月，一場太陽風暴導致損失38顆衛星。

衛星軌道變化也會增加碰撞風險，太空天氣還會干擾機載敏感電子設備，造成故障。

無線電通訊可能嚴重受損，GPS系統可能中斷數日——你的車載導航可能失靈，城市交通陷入癱瘓。

一場重大太陽風暴可能會讓依賴衛星導航的駕駛陷入混亂。 [BBC]

沒有GPS，飛機的安全運行能力將大幅下降，航空旅行將首當其衝。

太空天氣已被列為影響航空電子設備的原因之一。

2025年10月30日，一架捷藍航空（JetBlue Airlines）的空中巴士A320客機在墨西哥坎昆和美國紐瓦克之間飛行時，突然意外下降高度，導致部分乘客受傷。

該航班改降佛羅里達州，並有15名乘客送院治療。

空中巴士調查後發現，太空天氣破壞了升降舵副翼電腦中的數據，該電腦負責向飛機襟翼發送指令，導致飛機意外俯衝。

歐洲航空安全局（EASA）發布了《緊急適航指令》（Emergency Airworthiness Directive），停飛超過6000架飛機，直到完成軟體更新或更換電腦。

這起事件雖然嚴重，但可能更糟。

該指令指出：「在最壞情況下，未經指令的升降舵動作可能導致飛機結構承受超過極限。」

一架捷藍航空的空中巴士A320客機在華盛頓特區降落。 [Bill Clarke/Getty Images]

電網也可能癱瘓，造成停電。

1989年3月，加拿大魁北克省因太空天氣導致停電，數百萬人失去電力和暖氣，長達九小時。

再次出現卡靈頓事件的機率有多大？

2012年7月，一次卡靈頓級別的事件險些擊中地球。

太陽每25天自轉一次，幸運的是，當時活躍區域未正對地球，這場危險的太空天氣被拋向太空，未造成傷害。

而我是有可能遇上比這更大的事件的。

研究人員在化石木的年輪數據中發現證據，顯示可能發生過比卡靈頓事件大十倍的現象。

這類事件被稱為「三宅事件」，以發現者、日本物理學家三宅芙沙（Fusa Miyake）命名。它對現代社會的威脅難以想像。而最近一次三宅事件發生在約一千年前，你可以說，它的出現只是時間問題。