製造斷點！96.6萬贓款藏台鐵廁所 鐵警衝機場逮詐團首腦

記者楊忠翰／台北報導

鐵警在桃園機場逮捕張姓主嫌。（圖／翻攝畫面）

彰化縣1名張姓男子，先前在中部籌組詐騙集團，與境外的假投資機房合作，並指示車手將贓款放在車站廁所，藉以製造監視器斷點，沒想到收水手來不及拿錢，贓款被民眾當成遺失物送交服務中心，鐵警調閱監視器畫面追查，4個多月接連逮捕11人，包括張姓主嫌等4人，檢方複訊後全部聲押獲准。

檢警調查，今年5月31日，有民眾在員林車站如廁時，瞥見1只牛皮紙袋，他打開一看後發現，裡面裝有現金96.6萬元，他急忙交給站務人員處理，不久後彭姓男子（30歲）自稱是失主，欲認領這筆鉅款，卻對金錢來源交代不清，鐵警決定先行扣押現金，並調閱監視器畫面追查；鐵警清查後發現，這筆現金並非遺失，而是詐騙集團刻意製造斷點，遂組成專案小組擴大調查。

據了解，詐騙集團在LINE成立投資群組，並以「可代操股票、保證高報酬」等話術，誘騙被害人進行投資；彰化縣員林市1名女子，因誤信詐團說詞，先後面交現金400萬元，其中100萬元就是被放到車站廁所的贓款。

今年6月間，鐵警先拘提彭姓收水手及蔡姓車手，9月再逮捕蕭姓車手頭及張姓主嫌；當時張男試圖搭機出境，卻在機場狼狽遭逮，警方訊後將4人依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押4人獲准。

不僅如此，該集團成員至少11人，除4人被拘提收押外，還有5名車手因他案遭收押，剩下2名車手則被通知到案，警方查扣贓款111萬900元、手機10支、電腦2台等證物，初估不法所得恐超過上千萬元，鐵警仍在清查有無其他被害人。

鐵警呼籲，民眾切勿輕信網路投資群組或保證獲利話術，任何投資應審慎查證，倘若民眾懷疑遭詐，應立即撥打165反詐騙專線求證，以免落入陷阱。

鐵警查扣的贓款96.6萬元。（圖／翻攝畫面）

鐵警將贓款96.6萬元帶出廁所。（圖／翻攝畫面）

