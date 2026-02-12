製造晶片設備「偷賣中國」下場好慘！這企業遭美國開罰79億
製造晶片設備「偷賣中國」下場好慘！這企業遭美國開罰79億
即時中心／高睿鴻報導
為防止中國科技實力過度膨脹、進而投入迫害人權的相關計畫，美國近年戮力強化對中出口限制，特別是半導體及晶片產品管控。不過，仍有少部分企業為追求獲益，不惜鋌而走險，之前就傳出，全球最大的半導體製造裝置及服務供應商「應用材料公司（Applied Materials）」，涉嫌於馬薩諸塞州生產半導體設備後，先運往韓國子公司、再轉運中國科技廠「中芯國際」。為此，應材公司斥資2.52億美元（約79.1億台幣），與美國商務部達成和解協議。
根據國外媒體《路透社》報導，「應用材料」於2023年左右被爆出，與中國規模最大、技術最先進的積體電路晶片製造企業「中芯國際」關係密切；應用材料公司涉嫌於馬薩諸塞州生產半導體設備、然後將設備運往位於韓國的子公司、最終轉運至中國中芯國際，因此受到美國刑事調查。
問題在於，早在2020年12月，「中芯國際」就因和中國軍方關聯密切，被美國商務部列入「實體清單」，禁止向該公司出口商品和技術。商務部指控，應用材料公司將離子注入機（晶片製造的關鍵設備）先運往韓國應用材料公司進行組裝，然後再轉運至中國，過程並未申請、也沒獲得必要的出口許可。
美國商務部進一步說明，應用材料公司總部與韓國子公司之間，於2021、2022年間，共進行56次非法貨物運輸；聲明也指，非法運送給中芯國際的貨物價值，大約為1.26億美元。
為此，應材公司選擇與美國商務部達成和解，美國司法部和美國證券交易委員會也通知該公司，他們已結束相關調查，未採取任何行動；美國商務部則表示，2.52億美元的罰款，相當於交易金額的兩倍，是法律允許的最高罰款。
原文出處：快新聞／製造晶片設備「偷賣中國」下場好慘！這企業遭美國開罰79億
